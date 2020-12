Daniel Ricciardo: "Panik" nach uneindeutigem Coronatest

Mit Sergio Perez, Lance Stroll und Lewis Hamilton fielen in dieser Formel-1-Saison bereits drei Fahrer aufgrund eines positiven Coronatests für ein oder mehrere Rennen aus. Beinahe hätte es auch Renaults Daniel Ricciardo erwischt, der nach dem Großen Preis der Toskana in Mugello einen kleinen Schreckmoment erlebte.

"Ich bin eines Morgen mit einem fälschlich positiven Testergebnis aufgewacht. Da hatte ich früh um 6 schon einen Schreck", sagt der Australier. Wenig später stellt er jedoch klar, dass der Test nicht positiv gewesen sei, sondern lediglich uneindeutig. "Trotzdem hat mir das Angst gemacht."

Denn auch beim Coronafall von Sergio Perez hatte es ein uneindeutiges Testergebnis gegeben, bevor der Mexikaner schließlich doch positiv auf das Virus getestet wurde. Auch Ricciardo musste sich noch einem weiteren Test unterziehen. "Ich hatte ein wenig Panik, das war nicht schön."

Zwar wurde Ricciardo letzten Endes noch einmal ein negatives Ergebnis bescheinigt, in seinem Kopf hatten sich da aber schon einige Gedanken abgespielt. "Du fängst dann an zu denken: 'Fühle ich mich etwas ...?' und 'vielleicht habe ich es, aber ...'", schildert er. "Aber es war nur ein wenig Panik an einem Morgen."

Von dem Testergebnis selbst war Ricciardo überrascht, denn eigentlich hatte er das Thema Corona und Isolation ziemlich ernstgenommen - und nimmt es noch immer. "Ich wurde im Saisonverlauf immer disziplinierter", sagt er. Vor allem nachdem ihm der Fall Perez gezeigt habe, dass es ganz schnell gehen kann.

