"Das wird Probleme geben" - Villeneuve über Hamilton und Leclerc
Lewis Hamilton gewinnt erstmals im Ferrari und rückt im Titelkampf näher - Jacques Villeneuve warnt danach vor möglichen Spannungen mit Charles Leclerc im Team
Jacques Villeneuve sieht nach Hamilton-Sieg hohes Konflikt-Potenzial bei Ferrari
Foto: Getty Getty
Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Barcelona-Catalunya seinen ersten Sieg für Ferrari eingefahren und damit seine Ambitionen im Titelkampf untermauert.
Der Brite setzte sich nach einer strategisch starken Vorstellung mit einer Dreistoppstrategie durch und verwies George Russell auf Rang zwei. Lando Norris komplettierte das Podium auf Platz drei.
Im Anschluss an das Rennen äußerte sich der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve kritisch zur möglichen Entwicklung innerhalb des Teams. Vor allem die Konstellation zwischen Hamilton und seinem Teamkollegen Charles Leclerc könnte laut Villeneuve für Spannungen sorgen, sollte sich die aktuelle Formkurve bestätigen.
Villeneuve sagt gegenüber Sky: "Jetzt sieht man, dass Dinge schiefgehen können, die Pace ist da, also braucht es nicht viel."
Interne Dynamik bei Ferrari im Fokus
Mit Blick auf die interne Situation bei Ferrari ergänzt er: "Intern bei Ferrari haben sie [den Vertrag von] Leclerc erst vor zwei Rennen verlängert. Für was, den besten Vertrag aller Zeiten? Einen Vertrag auf Lebenszeit?"
"Aber wer holt tatsächlich die Punkte? Wer fährt nach vorne? Lewis. Das wird intern für Probleme sorgen", vermutet Villeneuve.
Leclerc selbst erlebte in Barcelona ein enttäuschendes Rennen. Nach technischen Problemen an der Servolenkung musste der Monegasse in der Schlussphase aufgeben und blieb punktelos.
Hamilton (115 Punkte) hingegen hat sich mit seinem Sieg weiter im Titelkampf positioniert und liegt in der Fahrerwertung hinter dem Führenden Kimi Antonelli (156 Punkte), jedoch vor George Russell (106 Punkte) auf Rang drei. Leclerc belegt aktuell Platz vier in der Gesamtwertung. Zwischen den beiden Ferrari-Piloten liegen nun schon 40 Punkte.
Das nächste Rennwochenende findet Ende Juni in Spielberg statt, wo Ferrari die positive Entwicklung bestätigen und mögliche interne Spannungen vermeiden will.
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