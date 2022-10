De la Rosa: Alonso wird nicht zum Problem für Aston Martin, außer ...

Audio-Player laden

Das Formel-1-Team von Aston Martin wird keine Probleme mit Fernando Alonso haben, solange es offen und ehrlich zu ihm ist, meint der neue Team-Botschafter Pedro de la Rosa. Der ehemalige Grand-Prix-Fahrer de la Rosa hat gerade eine neue Aufgabe bei Aston Martin übernommen.

Er wird nicht nur in den Bereichen Medien und Marketing mitarbeiten, sondern auch in das Nachwuchsförderungsprogramm des Teams eingebunden. Die neue Position des Spaniers kommt im Vorfeld der Ankunft seines Landsmannes Alonso im nächsten Jahr, der als Ersatz für den ausscheidenden Sebastian Vettel kommt.

Obwohl Alonso den Ruf hat, sich in die Teamführung einzumischen und manchmal schwierig zu handhaben ist, meint de la Rosa, dass die Situation nicht so kompliziert ist, wie manche behaupten.

De la Rosa: Alonso sagt einfach, was er denkt

Nachdem er mit Alonso während seiner gemeinsamen Zeit bei McLaren und Ferrari zusammengearbeitet hat, sagt de la Rosa, dass die Einstellung des Veteranen von Wettbewerbsgeist befeuert wird. Auf die Frage von 'Motorsport.com', was er Aston Martin im Umgang mit Alonso raten würde, sagt de la Rosa: "Nun, ich glaube nicht, dass Fernando ein schwieriger Typ im Umgang ist. Er ist einfach sehr aufrichtig, sehr ehrlich."

"Die Tatsache, dass Englisch nicht seine Muttersprache ist, macht ihn manchmal ein bisschen hart, wenn er versucht, Dinge zu beschreiben. Aber er ist sehr ehrlich. Und er sagt dir, was er über das Auto, das Team und die Konkurrenzfähigkeit denkt."

"Solange man ihm also immer genau sagt, was los ist und was die Wahrheit ist, wird man nie ein Problem mit ihm haben. In dem Moment aber, in dem man versucht, Informationen zu verheimlichen, oder er das Gefühl hat, dass man versucht, bestimmte Informationen zurückzuhalten, wird es Probleme geben."

De la Rosa: Alonso "in besten Phase seines Talents"

"Er ist einfach ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch. Das ist die Realität. Wenn du so wettbewerbsfähig bist wie er, wirst du keine Probleme mit Fernando haben", so de la Rosa, der auch nicht daran zweifelt, dass Alonso die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen wird, denn er ist davon überzeugt, dass der derzeitige Alpine-Fahrer in der Formel 1 erfolgreich sein will.

"Ich habe immer gesagt, dass es vielleicht drei Fahrer gibt, die in der Formel 1 etwas Besonderes sind, und ich werde nicht sagen, welche Namen, aber Fernando war immer dabei. Ich habe immer gesagt, dass Fernando einer der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist, und als ich das vor ein paar Jahren sagte, hielten mich alle für verrückt."

"Aber ich bin immer noch verrückt, weil ich glaube, dass er einzigartig und voll motiviert ist, was auch ein sehr, sehr wichtiges Detail im Leben eines Formel-1-Fahrers ist, besonders, wenn man 40 Jahre alt wird. Ich habe das mit 40 auch schon erlebt. Ich weiß also ein bisschen Bescheid. Deshalb denke ich, dass Fernando in der besten Phase seines Talents und seiner Höchstleistung ankommt."

Obwohl de la Rosa schon früher enge Beziehungen zu Alonso hatte, sagt er, dass seine neue Rolle nicht darauf abzielt, ein Bindeglied zwischen dem Fahrer und der Teamleitung zu sein: "Ich trete als Botschafter des Teams an, und es gibt bisher keinen Plan, als Bindeglied zwischen dem Team und Fernando oder einem anderen Fahrer zu fungieren: Lance [Stroll] oder Felipe [Drugovich] oder wer auch immer."

"Der größte Unterschied in dieser Rolle [im Vergleich zu meiner Zeit als Fahrer] ist, dass ich nicht in die technischen Aspekte oder ähnliche Entscheidungen involviert sein werde. Das ist nicht Teil des Plans. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich meine Rolle in Zukunft entwickeln wird. Dies ist das erste Kapitel eines hoffentlich sehr, sehr großen Buches, voller Kapitel und interessanter Kapitel."

Mit Bildmaterial von Ferrari.