Pedro de la Rosa wird Team-Botschafter von Aston Martin

Das Aston-Martin-Formel-1-Team hat die Verpflichtung von Ex-Formel-1-Fahrer Pedro de la Rosa als Team-Botschafter bekannt gegeben. Der Spanier wird zudem in beratender Funktion für die neu geschaffene Juniorenschmiede von Aston Martin zur Verfügung stehen, um zu helfen, "Talente auszuwählen, sie zu trainieren und zu entwickeln".

Nach seinem Titelgewinn in der Formel 2 am Rennwochenende in Monza, gab Aston Martin bekannt, dass Felipe Drugovich der erste Fahrer des neu geschaffenen Juniorprogramms sein wird und dabei schon diese Saison in Abu Dhabi seine ersten Formel-1-Kilometer im ersten Training von Abu Dhabi fahren wird.

In der Pressemitteilung von Aston Martin heißt es: "In einer völlig neuen Funktion wird Pedro de la Rosa Kommunikations-, Medien-, PR-, Marketing-, Werbe-, Handels- und allgemeine Beratungsaufgaben für den AMF1-Formel-1-Betrieb übernehmen."

Welche Aufgaben de la Rosa übernehmen wird

"Dabei wird er hauptsächlich mit unserem Kommunikations-/Medien-/PR-Team, unseren Vermarktern, unseren Gästeservice-Mitarbeitern und unseren Handelsvertretern zusammenarbeiten, um das Potenzial des Teams abseits der Rennstrecke zu maximieren. Der 51-jährige Spanier wird auch das neue Fahrerentwicklungsprogramm von AMF1 beraten und dabei helfen, junge Talente auszuwählen, auszubilden und zu fördern."

De la Rosa fuhr von 1999 bis 2012 in der Formel eins, kam dabei jedoch nur auf 104 Grands-Prix-Starts, da er zumeist als Testfahrer aktiv war. Beim Großen Preis von Ungarn 2006 erzielte er sein einziges Podium in der Formel 1 mit McLaren, nachdem er den Stammfahrer Juan Pablo Montoya ersetzte, dessen Vertrag von McLaren aufgelöst wurde.

"Ich bin hocherfreut, dem Aston-Martin-Team als Botschafter beizutreten", sagt de la Rosa. "Ich kenne bereits viele Gesichter im Team, da ich während meiner Zeit bei McLaren und Ferrari intensiv mit [2023-Rennfahrer] Fernando Alonso zusammengearbeitet habe, und ich freue mich darauf, jeden in der Organisation kennenzulernen."

"Ich werde meine Erfahrung und mein Fachwissen nutzen, um dem Team zu helfen, zu wachsen und die Dynamik, die es im Vorfeld der Saison 2023 entwickelt hat, weiter auszubauen, mit besonderem Augenmerk auf die Unterstützung des Marketings und der kommerziellen Seite des Geschäfts."

De la Rosa freut sich auf Zusammenarbeit mit Alonso

"Mir ist klar, dass das Potenzial von AMF1 riesig ist und dass die Ernennung einer brillanten Riege neuer technischer Führungskräfte und neuer Unternehmenspartner sowie die Ankunft von Fernando im nächsten Jahr die Ressourcen und den Willen des Teams zum Erfolg weiter stärken."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fernando, meinem alten Freund und Landsmann, wie man sich denken kann, und auch mit Lance Stroll, einem begnadeten Rennfahrer, der auf seinem Weg in die Formel 1 alle Nachwuchsklassen gewonnen hat."

Teamchef Mike Krack: De-la-Rosa-Verpflichtung unterstreicht unsere Entschlossenheit

Teamchef Mike Krack freut sich über die Verpflichtung de la Rosas: "Es unterstreicht einmal mehr unsere Entschlossenheit, jedes Element unserer Formel-1-Aktivitäten auszubauen und zu stärken."

"Pedros Rolle als Team-Botschafter wird eine zentrale Rolle bei unseren Bemühungen spielen, die Arbeit mit unseren Partnern zu verbessern, mit Medien und Fans in Kontakt zu treten und unser neues Fahrer-Entwicklungsprogramm zu starten."

"Niemand in der Formel 1 würde Pedros Fachwissen und Erfahrung in Abrede stellen - sie sind unübertroffen - und ich bin zuversichtlich, dass er nicht nur im Rahmen seiner Aufgabe für uns tätig sein wird, sondern auch neue Wege finden wird, um uns bei der Entwicklung und Verbesserung in anderen Bereichen zu helfen. Er ist eine fantastische Ergänzung für unser Team", so Krack.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Es ist seine umfangreiche Erfahrung als hochkarätiger Test- und Simulatorfahrer, die seinen Ruf im Formel-1-Fahrerlager besiegelt hat. Als Formel-1-Testfahrer hat er mehr als 65.000 Meilen zurückgelegt."

Mit Bildmaterial von HRT.