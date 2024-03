Die Freitagsfahrer der Formel 1 2024 in der Übersicht

Freitagsfahrer sind in der Formel 1 nichts Neues, doch seit der Saison 2022 gibt es eine neue Regel, die Nachwuchsfahrern einen besseren Zugang zur Königsklasse verschaffen soll. Jedes Team ist demnach verpflichtet, zweimal in der Saison einen Nachwuchsfahrer im Freien Training fahren zu lassen.



Das geht aus Artikel 32.4 c) des Sportlichen Reglements der Formel 1 hervor. In dem heißt es wortwörtlich: "On one (1) occasion in each car entered for the Championship during each Championship, each Competitor must use a driver who has not participated in more than two (2) Championship races in their career."



Das bedeutet, dass jeder Stammfahrer einmal einen anderen Piloten ans Steuer lassen muss, der bislang nicht mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat. Das heißt, dass Mercedes etwa nicht zweimal George Russell aussetzen lassen kann: Auch Lewis Hamilton muss sein Auto einmal in der Saison abtreten.



Weitere Einsätze über das Kontingent hinaus sind nicht verboten.



Fahrer wie Robert Kubica, der bei Alfa Romeo regelmäßig an Freitagen zum Einsatz kam, gehören nicht mit zum Kontingent. Zwar dürfen auch erfahrene Piloten wie Kubica an Freitagen eingesetzt werden, allerdings zählt das nicht zum vorgeschriebenen Einsatz von Rookies, da er schon weit mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat.



Stammfahrer-Rookies müssen hingegen nicht aussetzen, da sie ihre Pflicht mit ihrem ersten Einsatz im Grunde selbst erfüllt haben - davon gibt es 2024 aber keinen.



In unserer Übersicht kannst du sehen, welcher Formel-1-Stammfahrer 2024 schon für welchen Fahrer Platz machen musste und wem noch einmal Aussetzen in der Saison bevorsteht.

Die Freitagsfahrer 2024 in der Übersicht

Team Fahrer Freitagsfahrer Grand Prix Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Oscar Piastri Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Williams Logan Sargeant Alexander Albon Racing Bulls Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda Sauber Guanyu Zhou Valtteri Bottas Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg

Die Übersicht der Freitagsfahrer nach Grand Prix

Grand Prix Freitagsfahrer Team Ergebnis Bahrain - - - Saudi-Arabien Australien Japan China Miami Emilia-Romagna Oliver Bearman Haas Monaco Kanada Spanien Oliver Bearman Haas Österreich Großbritannien Oliver Bearman Haas Ungarn Oliver Bearman Haas Belgien Niederlande Italien Aserbaidschan Singapur USA Mexiko Oliver Bearman Haas Brasilien Las Vegas Katar Abu Dhabi Oliver Bearman Haas

Freitagsfahrer gibt es in der Formel 1 seit 2003 und wurden zunächst für kleinere Teams als Ausgleich für teurere Testtage gesehen. Ab 2004 durfte jedes Team, das in der Vorsaison nicht unter den Top 4 der Konstrukteursmeisterschaft gelandet war, einen zusätzlichen dritten Fahrer im Freitagstraining einsetzen.

Ab 2007 wurde diese Regel gestrichen. Jedes Team durfte dann nur noch mit zwei Fahrern antreten - unabhängig davon, ob es sich um einen Stamm- oder Freitagsfahrer handelt.

Das hat sich bis 2021 nicht geändert. Viele Teams haben es als Chance genutzt, jungen Fahrern schon vorzeitig Kilometer in einem Formel-1-Boliden zu verschaffen, da Testfahrten im Laufe der Zeit immer eingeschränkt waren.

Andere Teams haben es hingegen als gute Möglichkeit gesehen, etwas Extrageld zu verdienen.

