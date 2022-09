Erklärt: Warum Ferrari einen alten Unterboden getestet hat

Audio-Player laden

Ständige Weiterentwicklung ist der Schlüssel zum Erfolg in der Formel 1. Deshalb überraschte es, dass Ferrari im Freitagstraining zum Italien-Grand-Prix 2022 in Monza plötzlich mit einer längst überholten Spezifikation seines Unterbodens fuhr. Weshalb aber hat das Team Carlos Sainz nicht mit der aktuellen Version auf die Strecke geschickt?

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verweist auf die jüngsten Probleme seiner Mannschaft beim Reifenverschleiß und meint: "Da waren wir in den vergangenen Rennen nicht so gut aufgestellt. Wir hatten Schwierigkeiten mit der Fahrzeugbalance. Das hat in mittelschnellen und langsamen Kurven die Reifen überhitzen lassen. Daher kam der erhöhte Verschleiß."

Und jetzt vermute Ferrari, es könnte bei der Entwicklung des F1-75 in eine falsche Richtung gegangen sein, mit der ab dem Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet verwendeten Version vielleicht einen negativen Effekt erzielt haben.

"Wir wissen: Die Balance hat [zuletzt] nicht gepasst", sagt Binotto. "Und das kam durch aerodynamische Ausbaustufen. Für uns war das ein Fragezeichen."

Ferrari F1-75: Diffusor mit Flow-Vis-Farbe 1 / 56 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Heckflügel mit Auspuff und Diffusor 2 / 56 Foto: Giorgio Piola Alfa Romeo C42: Vorderrad-Bremse 3 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Seitenkasten und Heckflügel 4 / 56 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Frontflügel 5 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Kühler- und Antriebsinstallation im Seitenkasten 6 / 56 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Heckflügel 7 / 56 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Heckflügel 8 / 56 Foto: Giorgio Piola Williams FW44: Antriebsinstallation 9 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Hinterrad-Aufhängung mit Heckflügel 10 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Hinterrad-Aufhängung 11 / 56 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Heckflügel 12 / 56 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Aufhängung der vorderen Bodenplatte 13 / 56 Foto: Giorgio Piola Williams FW44: Heckflügel 14 / 56 Foto: Jon Noble Ferrari F1-75: Frontpartie 15 / 56 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull RB18: Heckflügel 16 / 56 Foto: Jon Noble Mercedes W13: Heckflügel 17 / 56 Foto: Jon Noble Mercedes W13: Frontflügel 18 / 56 Foto: Jon Noble McLaren MCL36: Frontflügel 19 / 56 Foto: Jon Noble McLaren MCL36: Heckflügel 20 / 56 Foto: Jon Noble Ferrari F1-75: Heckflügel und Auspuff 21 / 56 Foto: Jon Noble Aston Martin AMR22: Heckflügel 22 / 56 Foto: Jon Noble Aston Martin AMR22: Frontflügel 23 / 56 Foto: Jon Noble Alpine F1 A522: Heckflügel und Auspuff 24 / 56 Foto: Jon Noble Red Bull RB18: Heckflügel 25 / 56 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Frontflügel 26 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Unterboden-Montage 27 / 56 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Heckflügel 28 / 56 Foto: Giorgio Piola AlphaTauri AT03: Infrarot-Kamera 29 / 56 Foto: Giorgio Piola AlphaTauri AT03: Heckflügel 30 / 56 Foto: Giorgio Piola AlphaTauri AT03: Hinterrad-Aufhängung 31 / 56 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Heckflügel 32 / 56 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Heckflügel 33 / 56 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Auspuff und Beam-Wing 34 / 56 Foto: Uncredited McLaren MCL36: Unterboden 35 / 56 Foto: Uncredited McLaren MCL36: Unterboden 36 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Rückspiegel-Halterung 37 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Seitliche Winglets 38 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Unterboden 39 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Halo-Verkleidung 40 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Frontflügel-Endplatte 41 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Unterboden 42 / 56 Foto: Uncredited Mercedes W13: Unterboden mit Haltestrebe 43 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Bremsschacht vorne 44 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Rückspiegel-Halterung 45 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Unterboden 46 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: DR-Mechanismus 47 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Kühlöffnung in der Motorhaube 48 / 56 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Auspuff und Diffusor 49 / 56 Foto: Uncredited AlphaTauri AT03: Unterboden mit Haltestrebe 50 / 56 Foto: Uncredited AlphaTauri AT03: Unterboden 51 / 56 Foto: Uncredited AlphaTauri AT03: Auspuff und Diffusor 52 / 56 Foto: Uncredited Aston Martin AMR22: Kühlschlitze in der Motorhaube 53 / 56 Foto: Uncredited Aston Martin AMR22: Unterboden 54 / 56 Foto: Uncredited Ferrari F1-75: Frontflügel 55 / 56 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Frontpartie 56 / 56 Foto: Giorgio Piola

Notgedrungen habe man daher den Testlauf in Monza unternommen. Notgedrungen deshalb, weil Monza eigentlich "keine ideale Teststrecke" sei, erklärt Binotto. "Wir haben diesen Test aber trotzdem gemacht, um Daten zu sammeln, die wir dann zuhause im Werk analysieren können."

"Wir streben nach einer guten Antwort, die wir im Moment noch nicht final vorliegen haben. Wir befinden uns also immer noch in der Analysephase und kriegen das Thema hoffentlich in Zukunft in den Griff."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.