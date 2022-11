F1-Qualifying Abu Dhabi: Verstappen vor Perez auf Pole!

Audio-Player laden

Max Verstappen hat sich die Poleposition für den Grand Prix von Abu Dhabi 2022 gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies Sergio Perez um 0,228 Sekunden auf Platz 2, obwohl Verstappen seinem Teamkollegen auf der alles entscheidenden letzten Runde Windschatten spendierte.

Dritter wurde Charles Leclerc (Ferrari), 0,040 Sekunden hinter Perez und 0,150 Sekunden vor Carlos Sainz (Ferrari). Auf P5/6 folgten Lewis Hamilton und George Russell (beide Mercedes), mit 0,684 beziehungsweise 0,687 Sekunden Rückstand auf Verstappen.

Auf den weiteren Positionen: Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin) und Daniel Ricciardo (McLaren).

Mick Schumacher (Haas) wurde 13.

Wie war Vettels letztes Qualifying?

Vettel lag vor seiner zweiten Q1-Runde zunächst außerhalb der Top 15 und stand somit gewaltig unter Druck. Dem hielt der viermalige Weltmeister im letzten Qualifying seiner Karriere aber stand. Obwohl er im letzten Sektor gleich mehrere langsame Autos überholen musste, schob er sich auf P6, nur 0,769 Sekunden hinter der Bestzeit von Verstappen, und schaffte sicher den Einzug in Q2.

Auch in Q2 lieferte Vettel eine starke Performance ab und fuhr mit 0,555 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit auf Platz 8. Nach hinten hatte er 0,122 Sekunden Puffer auf Fernando Alonso (Alpine), der als Elfter knapp ausschied.

Trotzdem war der Deutsche nicht happy. Dreimal hintereinander musste er in den letzten Kurven an langsameren Fahrzeugen vorbeifahren. "Wie kann das sein?", tobte er am Boxenfunk, ganz und gar nicht mit der Gelassenheit eines Frührentners. Und er grummelte: "Hat eine Zehntel gekostet." Für Q3 hat's trotzdem gereicht.

Wie war Schumachers letztes Qualifying?

Schumacher fuhr eine starke zweite Q1-Runde und sicherte sich mit dieser den elften Platz, 0,123 Sekunden vor Teamkollege Kevin Magnussen (16.). Damit beendet er das Qualifying-Stallduell 2022 gegen den Dänen mit einer Bilanz von 6:16. Schlechter haben nur Perez gegen Verstappen (Red Bull), Ricciardo gegen Norris (McLaren) und Latifi gegen Albon (Williams) abgeschnitten.

In Q2 war dann Endstation für den 23-Jährigen. Nach dem ersten Run lag er an 14. Position, 0,253 hinter dem rettenden zehnten Platz. Nach seiner zweiten Runde verbesserte er sich zwischenzeitlich sogar auf Rang 8, letztendlich rutschte er aber noch auf P13 nach hinten. Für den Einzug ins dritte Qualifying fehlten 0,157 Sekunden.

Insgesamt lag das Mittelfeld extrem dicht beisammen. Zwischen Norris auf P6 und Schumacher auf P13 lagen in Q2 nur 0,322 Sekunden.

Wo kann man das Rennen live sehen?

