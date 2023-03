F1-Qualifying Bahrain: Verstappen vor Perez auf Poleposition!

Audio-Player laden

Max Verstappen hat beim Saisonauftakt der Formel 1 2023 in Bahrain die Poleposition erobert. Der Weltmeister steht beim Rennen am Sonntag vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez ins Rennen. Dritter wurde Charles Leclerc mit einem Rückstand von 0,292 Sekunden, vor seinem Ferrari-Teamkolllegen Carlos Sainz.

Geheimtipp Fernando Alonso (Aston Martin) hatte im dritten Qualifying nur noch einen Reifensatz zur Verfügung und landete auf Rang 5, 0,628 Sekunden hinter der Poleposition-Zeit.

Ähnlich erging es dem Mercedes-Duo George Russell (6./+0,632) und Lewis Hamilton (7./+0,676), das in Q3 ebenfalls nur einen Run fahren konnte.

Achter wurde Lance Stroll (Aston Martin/+1,128), vor Esteban Ocon (Alpine/+1,276) und Nico Hülkenberg (Haas).

Wie lief das Qualifying für Hülkenberg?

In Q1 legte der Deutsche einen Einstand nach Maß hin. Zwar war er nach der ersten gezeiteten Runde noch langsamer als sein Teamkollege Kevin Magnussen, im entscheidenden zweiten Run gewann er gegen den Dänen dann aber um 0,688 Sekunden.

"Die Runde war super", lobt Teamchef Günther Steiner im Boxenmauer-Interview mit 'ServusTV'. Nach Q2 sagte der Südtiroler: "Kevin ist nie richtig rangekommen. Als man die Runde hinlegen musste, war es nicht da. Für uns ist aber wichtig, dass wir ein Auto haben, das die Rundenzeiten fahren kann. Daraus tanken wir Selbstvertrauen. Und es zeigt, dass Nico ein super Fahrer ist."

Haas belegte im ersten Segment die Positionen 6 und 17. Ein deutliches 1:0 im Qualifying-Stallduell.

In Q2 setzte Hülkenberg seinen Höhenflug fort. Als im zweiten Run nochmal richtig Tempo gemacht wurde (nur die beiden Red Bulls sparten sich einen Reifensatz), verbesserte er sich zwischenzeitlich sogar auf Platz 3. Am Ende schaffte er den Cut für Q3 als Achter, mit 0,318 Sekunden Puffer auf P10 und nur 0,306 Sekunden Rückstand auf die provisorische erste Startreihe.

In Q3 fuhr Hülkenberg dann eine Bestzeit von 1:31.055 Minuten, die ihn zu dem Zeitpunkt auf Platz 9 gebracht hätte. Die wurde ihm aber wegen eines Verstoßes gegen die Tracklimits aberkannt. Das bedeutet Platz 10 in der provisorischen Startaufstellung.

Welche Fahrer schieden in Q2 aus?

Im zweiten Segment gab es - bis auf Hülkenbergs Weiterkommen - keine großen Überraschungen. Auf P11 landete Lando Norris (McLaren), 0,254 Sekunden hinter Stroll auf Rang 10; gefolgt von Valtteri Bottas, Guanyu Zhou (beide Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) und Alexander Albon (Williams). Albon musste seine erste Runde wegen eines Ausritts abbrechen und konnte danach keine zweite mehr drehen.

Warum musste Q1 ohne Crash unterbrochen werden?

Wegen Teilen auf der Strecke. "Mehrere Teile an verschiedenen Stellen der Strecke", wie die FIA rasch präzisierte. Im TV-Signal war vor allem das Teil eines Ferrari in Kurve 1 zu sehen. Offenbar handelte es sich dabei um ein Teil von Leclercs Luftleitblech am linken Vorderrad.

Die Unterbrechung dauerte acht Minuten, von 18:04 bis 18:12 Uhr Ortszeit (16:04 Uhr in Deutschland). Zeit, die von den Ferrari-Mechanikern genutzt wurde, um die Luftleitbleche mit einem robusten Klebeband zu verstärken.

Welche Fahrer schieden in Q1 aus?

Großes Pech hatte Williams-Rookie Logan Sargeant: Er fuhr auf die Tausendstelsekunde die gleiche Zeit wie Lando Norris (McLaren), schied aber als 16. aus, weil seine Zeit später erzielt wurde. Selbst auf einen Top-10-Platz fehlten dem Amerikaner weniger als 0,2 Sekunden. Ein weiterer Beleg dafür, wie hart umkämpft das Mittelfeld in der Formel 1 2023 ist.

Neben Sargeant schieden auch Magnussen, Oscar Piastri (McLaren) und Nyck de Vries (AlphaTauri) und Pierre Gasly (Alpine) in Q1 aus. Gasly wäre eigentlich 17. gewesen, seine Zeit wurde ihm aber wegen Tracklimits in Kurve 15 aberkannt. Damit fiel er im Ergebnis auf den letzten Platz zurück.

Lance Stroll schaffte den Cut letztendlich souverän als Fünfter. Dabei stand er vor seiner zweiten Runde unter Druck. Die erste Runde war ihm nämlich gestrichen worden, weil er in Kurve 13 gegen die Tracklimits verstoßen hatte.

Wo kann man das Rennen live sehen?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.