F1-Rookies: Antonelli schlägt Doohan im Rennen um Startnummer

Andrea Kimi Antonelli hat Jack Doohan bei der Wahl der Startnummer 12 für die nächste Saison geschlagen. Beide hatten die gleiche Nummer im Visier.

Nach dem derzeitigen sportlichen Reglement der Formel 1 müssen die Fahrer eine permanente Nummer wählen, die sie während ihrer gesamten F1-Karriere behalten. Die Nummern werden nur dann frei, wenn die F1-Karriere eines Fahrers nach zwei vollen Saisons außerhalb des Grand-Prix-Sports als beendet gilt.

Die Startnummer 12 ist seit Anfang 2019 verfügbar, nachdem der Brasilianer Felipe Nasr sie während der beiden Saisons 2015 und 2016 in der Formel 1 verwendet hat. Da mehrere Rookies im nächsten Jahr in die Formel 1 aufsteigen werden, hat sich eine interessante Situation ergeben, da sowohl Alpine-Protege Doohan als auch Mercedes-Zögling Antonelli auf die gleiche Nummer 12 aus waren.

In einem Instagram-Beitrag nach der Unterzeichnung seines 2025er Alpine-Vertrags sagte Doohan, er wolle nächstes Jahr mit der Nummer 12 fahren. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt schon bekannt ist, aber ich werde die #12 wählen", sagte er damals.

"Ich habe in der Sommerpause darüber nachgedacht und dann haben wir es festgelegt, also wird die 12 die Nummer sein, mit der ich meine Formel-1- Karriere beginne."

Ohne dass Doohan und Alpine davon wussten, hatte Mercedes jedoch bereits damit begonnen, Antonellis Startnummer für 2025 zu beantragen - ebenfalls die Nummer 12. Motorsport-Total.com geht davon aus, dass das FIA-Protokoll vorsieht, dass im Falle, dass zwei Fahrer die gleiche Nummer beantragen, diese an denjenigen vergeben wird, der sie zuerst beantragt hat.

Jack Doohan, hier bei seinem FT1-Einsatz in Kanada, braucht eine neue Nummer

Foto: Motorsport Images

In diesem Fall haben mehrere Quellen angedeutet, dass Mercedes die erste Nummer bekommen hat - was bedeutet, dass Doohan für 2025 eine andere Nummer wählen muss. Am Rande des Großen Preises von Italien erklärte Antonelli, dass er die Nummer wegen ihrer Verbindung zu Ayrton Senna mag, der von 1985 bis zu seinem Titelgewinn 1988 mit der 12 fuhr.

"Ja, ich werde die 12 nehmen", sagt er. "Ich habe viele Nummern, die ich mag. Aber die 12 ist eine besondere, auch wegen meines Idols. Ich benutze sie seit Formel 4. Es lief immer gut mit der 12. Es gibt also keinen Grund, sie für das nächste Jahr zu ändern."

Antonelli fuhr interessanterweise während seines kurzen FP1-Ausflugs beim Großen Preis von Italien mit der #12. Jedes Team hat seine eigenen, fortlaufenden Nummern, mit denen die Rookies im ersten Training fahren dürfen - Mercedes hat die Nummern 42 oder 43 für die Trainingsfahrten reserviert.

Die Startnummer 43 konnte jedoch nicht verwendet werden, weil Williams-Neuling Franco Colapinto diese Nummer als permanente Startnummer für den Rest der Saison gewählt hat. Da Mercedes die #42 nicht einsetzen wollte, wurde Antonelli eine Sondergenehmigung erteilt, bereits mit der #12 zu fahren.