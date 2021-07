F1-Sprint Silverstone 2021: Verstappen erobert die Pole!

Max Verstappen hat den ersten Sprint der Formel-1-Geschichte in Silverstone gewonnen und sich damit die Poleposition für den Grand Prix von Großbritannien 2021 erobert. Der Red-Bull-Pilot gewann den Lauf, der über 17 Runden ausgetragen wurde, vor den Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Den Grundstein für den Sieg hat Verstappen gleich am Start gelegt. An seinem Red Bull RB16B brannte die linke Vorderbremse, als die Ampel den Sprint freigab. Auf den ersten Metern kam er in etwa gleich schnell weg wie Hamilton. Doch dann verlor Hamilton entscheidende Meter, und in der ersten Kurve hatte er sogar noch Glück, dass Bottas zurückzog und sich kollegial verhielt.

Bottas war seinerseits einer von vier Fahrern, die auf Soft gestartet waren. Doch nach der ersten Kurve hatte er keine Chance mehr, nach vorne Boden gutzumachen. Von hinten (Charles Leclerc im Ferrari) drohte jedoch auch keine Gefahr, und so konnte er sich darauf beschränken, den dritten Startplatz routiniert abzusichern.

Der große Gewinner des ersten Sprints war Fernando Alonso. Alpine schickte beide Fahrer auf Softs in den 17-Runden-Lauf. Alonso erwischte einen super Start und eine tolle erste Runde und gewann sechs Positionen. P5 konnte er nicht ganz halten, weil er beide McLarens durchlassen musste. P7 ist für ihn dennoch ein kleiner Erfolg.

Der große Verlierer war Sergio Perez. Der Red-Bull-Fahrer lag an siebter Position, als er in Runde 5 im berühmten Becketts-Komplex die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Strecke rutschte. Lange lag er an 18. Stelle, vor dem Haas-Duo. In der vorletzten Runde kam er jedoch an die Box und stellte ab.

Sebastian Vettel (Aston Martin) gewann eine Position in der ersten Runde (gegen George Russell) und eine weitere, als Perez abflog. Danach fuhr er den achten Platz sicher nach Hause. Unmittelbar hinter ihm kamen Russell und Esteban Ocon im zweiten Alpine (genau wie Alonso auf Soft gestartet) ins Ziel.

Mick Schumacher (Haas) lag in der ersten Runde kurzzeitig an 18. Position, doch der Ferrari von Carlos Sainz (Zwischenfall mit Russell) war rasch wieder an ihm vorbei. Mit Teamkollege Nikita Masepin kam es zu einer Berührung. Masepin drehte sich, Schumacher konnte ohne Probleme weiterfahren. Doch die beiden Haas-Piloten kamen als Vorletzter (18.) und Letzter (19.) ins Ziel.

Für Verstappen gibt's neben der Poleposition für den britischen Grand Prix auch drei WM-Punkte als Prämie für den Sieg im Sprint. Hamilton erhält zwei Punkte, Bottas einen. Das Sonntagsrennen ab 16:00 Uhr live im Ticker wird ganz normal nach den sonst üblichen Regeln ausgetragen. Mit dem heutigen Sprintergebnis als Basis für die Startaufstellung.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.