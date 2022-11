F1-Training Brasilien: Esteban Ocon Schnellster, Softreifen eine Option

Audio-Player laden

Esteban Ocon (Alpine) hat im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Sao Paulo in Brasilien 2022 Bestzeit erzielt. Ocon meisterte den Kurs in Interlagos in 1:14.604 Minuten und verwies damit Sergio Perez (Red Bull/+0,184) und George Russell (Mercedes/+0,312) auf die Plätze.

Wie viel diese Bestzeit wert ist, das sei allerdings dahingestellt. Das Training diente in erster Linie der Vorbereitung auf den F1-Sprint, der drei Stunden nach Trainingsende beginnt. McLaren-Teamchef Andreas Seidl erklärt im 'ORF': "Jetzt gilt es einen Vergleich zu fahren zwischen Soft- und Mediumreifen. Einfach um zu schauen, was der richtige Reifen ist für den Sprint über 24 Runden."

Eben weil die Longruns im Vordergrund standen, war der Kampf um die Bestzeit für die Zuschauer des Trainings überschaubar spannend. Ocons Bestzeit kam in der ersten Hälfte der Session, als der eine oder andere offenbar noch mit weniger Benzin unterwegs war. Später waren die Rundenzeiten teilweise um mehrere Sekunden langsamer.

Wetterumschwung vor F1-Sprint möglich

In der Analyse nach der Session gebe es jetzt "einiges zu berücksichtigen", weiß Seidl: "Es ist im Moment sehr warm, die Sonne ist draußen. Später wird es definitiv bewölkt sein. Gleichzeitig gibt es schon wieder ein relativ hohes Risiko, dass es wieder regnen könnte, so wie gestern." Daher sei die Entscheidung zwischen Soft und Medium keine einfache für Teams und Fahrer.

Dass der eine oder andere Fahrer im F1-Sprint mit Soft riskieren wird, würde Seidl "zumindest nicht ausschließen. Grundsätzlich sehen wir, dass beide Reifentypen nicht weit auseinander sind, auch über die Distanz. Der Soft ist zu Beginn des Stints schneller, braucht dann aber Management. Dem Medium fehlt etwas Grip, dafür ist er grundsätzlich haltbarer und stabiler."

Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko sagt dazu im 'ORF': "Die Temperaturen sind drastisch gestiegen. Der schnellere Reifen wäre wahrscheinlich der rote, wenn man ihn über die Distanz halbwegs auf einem Niveau halten kann. Aber ich glaube, das wird eine ganz enge Entscheidung zwischen Medium und Soft."

Der Polesetter für den F1-Sprint, Kevin Magnussen, belegte im Abschlusstraining mit 1,211 Sekunden Rückstand den neunten Platz und war damit um 0,131 Sekunden langsamer als sein Haas-Teamkollege Mick Schumacher. Der bewies mit Platz 8, dass er die bittere Niederlage im Qualifying am Freitag über Nacht gut weggesteckt hat.

Ob Magnussen den F1-Sprint gewinnen kann? "Mit den Zeiten, die er jetzt gefahren ist, glaube ich das nicht", meint Marko. "Aber er ist ein harter Kämpfer, und wir haben Max gesagt, er soll ohne Risiko überholen. Denn auch wenn er ein bisschen länger hinter ihm bleiben sollte, sollte das kein Problem sein."

Erfreulich für Logan Sargeant: Der Williams-Junior drehte diesmal 28 Runden und kam damit auf die nötigen 100 Kilometer, um einen zusätzlichen Punkt für seine Formel-1-Superlizenz zu verbuchen. Zuletzt in Mexiko hatte ihn eine rote Flagge am Ende der Session einen Punkt gekostet. Sargeant belegte den 20. und letzten Platz, 0,299 Sekunden hinter Teamkollege Nicholas Latifi (16.).

Wo kann man den F1-Sprint live sehen?

In Deutschland exklusiv bei Sky. Zwar wird der Grand Prix von Sao Paulo 2022 auch vom Free-TV-Sender RTL live übertragen. Das betrifft allerdings nur das Rennen am Sonntag. Der F1-Sprint in Brasilien startet am Samstagabend um 20:30 Uhr deutscher Zeit. Sky steigt bereits um 19:45 Uhr mit Vorberichten in die Übertragung ein. Hier geht's zur kompletten Übersicht der TV-Zeiten für die Formel 1 in Sao Paulo!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.