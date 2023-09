F1-Training Monza: Red Bull und Ferrari geben den Ton an

Max Verstappen hat sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von Italien in Monza die Bestzeit gesichert. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, die dem Red Bull der Papierform nach wie auf den Leib geschneidert ist, verwies Verstappen zum Auftakt des 15. von 23 Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2023 Carlos Sainz (Ferrari/+0,046) und Sergio Perez (Red Bull/+0,177) auf die Plätze 2 und 3.

Das erste Freie Training verlief auf trockener Strecke, bei 25 Grad Lufttemperatur, und blieb weitgehend ohne Zwischenfälle. Das gilt auch für den Brasilianer Felipe Drugovich (18./+1,483), den Testfahrer von Aston Martin, der anstelle von Lance Stroll das Freitagstraining als ersten von zwei geplanten Rookietests absolvieren durfte.

Sein Teamkollege Fernando Alonso wurde im ersten Freien Training Sechster, 0,557 Sekunden hinter Verstappens Bestzeit. Vor Alonso klassierten sich Charles Leclerc (Ferrari/+0,309) und George Russell (+0,532) auf den Plätzen 4 und 5; Siebter wurde Lando Norris (McLaren/+0,584) vor Lewis Hamilton (Mercedes/+0,612).

Ganz schwierig gestaltete sich der Trainingsauftakt, zumindest was den oberflächlichen Blick auf die Rundenzeiten betrifft, für die beiden Ferrari-Kundenteams Haas und Alfa Romeo. Nico Hülkenberg (Haas), der einzige deutsche Fahrer im Feld, wurde 16. Rückstand auf die Bestzeit: 1,410 Sekunden. Auf einen Top-10-Platz fehlten ihm 0,623 Sekunden.

Die beiden Sauber-Piloten, beim letzten Heim-Grand-Prix von Titelsponsor Alfa Romeo vor der Beendigung der Zusammenarbeit mit einer Italo-Speziallackierung unterwegs, klagten von Anfang an über zu starkes "Bouncing" und fuhren dem Feld über weite Strecken hinterher.

Gut zehn Minuten vor Schluss meldete Bottas nach einem längeren Set-up-Umbau, dass das Auto jetzt "besser sei". Er verbesserte sich danach noch auf den 15. Platz, 0,115 Sekunden vor Hülkenberg. Guanyu Zhou belegte den 20. und letzten Platz (1,658).

