Formel-1-Liveticker: Der Freitag in Monza live!

Alonso kritisiert Format: Wir haben keine Reifen!

Das Reifenformat, das an diesem Wochenende in Monza zum Einsatz kommt, kam bei den Fahrer bereits in Ungarn nicht gut an. Und zumindest bei Fernando Alonso hat sich daran auch nichts geändert.



Man könne kaum Runden fahren, "weil wir keinen Reifensatz fürs Training haben", zuckt der Spanier die Schultern und erklärt: "Wir entschuldigen uns bei allen Fans, dass sie am Freitag kommen und keine Autos sehen."



Denn das Problem sei für alle gleich. Er habe daher nicht viele Informationen und könne nur raten, wie es morgen aussehen werde. Er vermutet auf jeden Fall, dass es im Qualifying "sehr eng" werden wird.



"In Monza gibt es nur sechs Kurven, sodass alle von P6 bis vielleicht P16 innerhalb von zwei oder drei Zehnteln liegen. Wir müssen also sicherstellen, dass wir im oberen Teil dieser Gruppe sind", so Alonso.