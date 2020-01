Formel 1 2020: Startzeiten aller Grands Prix nun bekannt

Bereits am 10. Januar gab Liberty Media die offiziellen Startzeiten für die Grands Prix 2020 bekannt. Allerdings fehlte dabei das Rennwochenende in Japan. Nun ist auch der Plan für Suzuka Anfang Oktober bekannt gegeben worden. Für die deutschsprachigen Fans bedeutet das: Eine Stunde früher aufstehen!

Denn die Startzeit des Rennens am 11. Oktober wurde um eine Stunde auf 13:10 Uhr vorverlegt. In Deutschland wird das Rennen demnach bereits um 6:10 Uhr morgens starten. Damit hat die Formel 1 an insgesamt drei Wochenenden Änderungen vorgenommen.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass das Rennen in Großbritannien eine Stunde früher, das Rennen in den USA eine Stunde später starten werden. Die beiden Freitagstrainings in Japan werden um eine Stunde später als im Vorjahr beginnen.

Grand Prix Startzeit - Ortszeit Startzeit - MEZ/MESZ Australien 16:10 Uhr 6:10 Uhr Bahrain 18:10 Uhr 16:10 Uhr Vietnam 14:10 Uhr 9:10 Uhr China 14:10 Uhr 8:10 Uhr Niederlande 15:10 Uhr 15:10 Uhr Spanien 15:10 Uhr 15:10 Uhr Monaco 15:10 Uhr 15:10 Uhr Aserbaidschan 16:10 Uhr 14:10 Uhr Kanada 14:10 Uhr 20:10 Uhr Frankreich 15:10 Uhr 15:10 Uhr Österreich 15:10 Uhr 15:10 Uhr Großbritannien 15:10 Uhr 16:10 Uhr Ungarn 15:10 Uhr 15:10 Uhr Belgien 15:10 Uhr 15:10 Uhr Italien 15:10 Uhr 15:10 Uhr Singapur 20:10 Uhr 14:10 Uhr Russland 14:10 Uhr 13:10 Uhr Japan 13:10 Uhr 6:10 Uhr USA 14:10 Uhr 20:10 Uhr Mexiko 13:10 Uhr 20:10 Uhr Brasilien 14:10 Uhr 18:10 Uhr Abu Dhabi 17:10 Uhr 14:10 Uhr

