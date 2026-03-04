Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"
Für Christian Danner ist Williams eine der großen Enttäuschungen in diesem Winter - Obwohl man sich frühzeitig auf 2026 konzentrierte, zeigt der Trend eher nach unten
Für Williams lief der Formel-1-Winter 2026 nicht wie erhofft
Die größte Enttäuschung im Formel-1-Winter 2026 ist ohne Frage Aston-Martin-Honda. Durch die Probleme, die der Rennstall im Verlauf der Wintertestfahrten hatte, geriet ein bisschen in Vergessenheit, dass auch Williams keinen optimalen Start ins neue Jahr erwischte.
Während Aston Martin im Januar zumindest mit Verspätung am Shakedown in Barcelona teilnehmen konnte, ließ Williams diesen komplett aus. Erst beim zweiwöchigen Test in Bahrain kippte das Bild, und während sich Williams rehabilitierte, rutschte Aston Martin komplett in die Krise.
Bei Christian Danner hat Williams trotzdem keinen guten Eindruck hinterlassen. "Wenn man bedenkt, dass sie dort seit zwei Jahren nur von 2026 geredet haben und jetzt so losgelegt haben, keinerlei Eindruck hinterlassen und Fortschritte gemacht haben, ist das bedenklich", so der Experte gegenüber sport.de.
Tatsächlich hatte James Vowles, der Anfang 2023 als Teamchef zu Williams kam, immer wieder das Jahr 2026 als wichtigen Meilenstein für das Team genannt. Umso enttäuschter waren daher viele Fans, als der Rennstall den Spanien-Shakedown auslassen musste.
"Im Moment sehe ich Williams noch nicht so recht nach vorne kommen", betont auch Danner. Bei den Testfahrten in Bahrain fuhren Carlos Sainz und Alexander Albon zwar halbwegs konkurrenzfähige Runden, fanden sich in der Zeitenliste am Ende aber nur auf P16 und P18 wieder.
Damit sortierte sich Williams zwar vor Neuling Cadillac und Sorgenkind Aston Martin ein, aber gemeinsam mit den Racing Bulls eben nur am hinteren Ende des Mittelfeldes. Die Saison 2025 hatte man noch auf WM-Rang fünf und damit als "Best of the Rest" hinter den vier Topteams beendet.
Obwohl Testzeiten in der Formel 1 immer mit Vorsicht zu genießen sind, scheint der Trend bei Williams also eher nach unten zu zeigen. "Eine sehr positive Überraschung" war für Danner dagegen Audi. Der ehemalige Formel-1-Pilot lobt, "dass sie sich relativ problemlos ins Mittelfeld eingefügt haben."
"Wo sie genau stehen, werden wir erst wissen, wenn es losgeht. Aber, das, was wir bisher gesehen haben, ist über den Erwartungen", so Danner. Audi-Vorgängerteam Sauber hatte 2025 den neunten und vorletzten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft belegt.
