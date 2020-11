Formel-1-Kalender 2021: Die Übersicht

Seit Ende Oktober 2020 steht der vorläufige Formel-1-Kalender für die Saison 2021. Demnach sollen im kommenden Motorsport-Jahr erstmals in der WM-Geschichte der Königsklasse 23 Rennen ausgetragen werden, allerdings keines davon in Deutschland.

Der Formel-1-Saisonauftakt 2021 ist für den 21. März geplant. Als Schauplatz dafür wurde Melbourne (Australien) auserkoren. Die Saison endet am 5. Dezember in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Gleich zwei Austragungsorte sollen 2021 neu zum Formel-1-Kalender stoßen: Zandvoort (Niederlande) hätte schon 2020 dabei sein sollen, doch das hat die Coronakrise verhindert. Erstmals überhaupt taucht Dschidda in Saudi-Arabien in einem Formel-1-Rennkalender auf.

Zandvoort wird als 14. Rennen am 5. September angesteuert, zwischen den Grands Prix in Spa-Francorchamps und Monza, die bisher direkt nacheinander gefahren wurden. Dschidda übernimmt neu den vorletzten Platz im bisher größten Formel-1-Kalender zwischen Sao Paulo und Abu Dhabi, am 28. November.

Die ursprünglichen Planungen sahen mit Hanoi (Vietnam) ein weiteres neues Rennen vor, das ebenfalls schon 2020 hätte sein Formel-1-Debüt geben sollen. Nun aber wurde Hanoi aus dem provisorischen Grand-Prix-Kalender für 2021 gestrichen. Der Termin am 25. April ist derzeit vakant und könnte nachbesetzt werden.

In dieser Übersicht präsentieren wir einen Überblick über alle Austragungsorte 2021 und zeigen auch, wie lange die entsprechenden Strecken noch im Formel-1-Kalender stehen werden. Denn während einige Verträge 2021 auslaufen, sind andere Rennstrecken noch langfristig an die Formel 1 gebunden.

Der vorläufige Formel-1-Kalender 2021

21.03.2021: Grand Prix von Australien (Melbourne)

28.03.2021: Grand Prix von Bahrain (Sachir)

11.04.2021: Grand Prix von China (Schanghai)

25.04.2021: noch offen

09.05.2021: Grand Prix von Spanien (Barcelona)

23.05.2021: Grand Prix von Monaco (Monte Carlo)

06.06.2021: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku)

13.06.2021: Grand Prix von Kanada (Montreal)

27.06.2021: Grand Prix von Frankreich (Le Castellet)

04.07.2021: Grand Prix von Österreich (Spielberg)

18.07.2021: Grand Prix von Großbritannien (Silverstone)

01.08.2021: Grand Prix von Ungarn (Budapest)

29.08.2021: Grand Prix von Belgien (Spa-Francorchamps)

05.09.2021: Grand Prix der Niederlande (Zandvoort)

12.09.2021: Grand Prix von Italien (Monza)

26.09.2021: Grand Prix von Russland (Sotschi)

03.10.2021: Grand Prix von Singapur (Singapur)

10.10.2021: Grand Prix von Japan (Suzuka)

24.10.2021: Grand Prix der USA (Austin)

31.10.2021: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt)

14.11.2021: Grand Prix von Brasilien (Sao Paulo)

28.11.2021: Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda)

05.12.2021: Grand Prix von Abu Dhabi (Abu Dhabi)

So wird der Formel-1-Kalender verabschiedet

Die Renntermine für die Formel-1-Saison im jeweils nächsten Jahr werden zunächst vom Rechteinhaber Liberty Media mit den Rennstrecken verhandelt. In diese Verhandlungen werden in der Regel auch die Teams eingebunden und laufend über Fortschritte informiert. Die Teams haben aber keine Entscheidungsgewalt.

Sobald ein erster Entwurf steht, wird dieser in der Regel vom Rechteinhaber veröffentlicht. 2020 ist dies zum Beispiel am 27. Oktober für die Saison 2021 erfolgt. In diesem Entwurf befindet sich oft noch das eine oder andere "Sternchen" - zum Beispiel, wenn ein Vertrag mit einer Rennstrecke noch nicht unterschrieben, aber eine Einigung absehbar ist.

Sobald alle Verträge finalisiert sind und auch das letzte "Sternchen" eliminiert ist, übergibt der Rechteinhaber den Kalenderentwurf an den Motorsport-Weltrat der FIA. Erst wenn dessen 26 Mitglieder zugestimmt haben (dabei handelt es sich in der Regel um einen reinen Formalakt), wird der Formel-1-Kalender für die jeweils nächste Saison offiziell von der FIA veröffentlicht.

Der Weltrat tagt normalerweise viermal pro Jahr, unter anderem im Oktober und Dezember. Eine Ratifizierung bereits im Oktober ist möglich. In der Praxis wurde der Formel-1-Kalender zuletzt aber meistens erst nach dem Dezember-Treffen (kurz vor der FIA-Jahresabschlussgala mit der Formel-1-WM-Siegerehrung) offiziell bekannt gegeben und bestätigt.

Erst dann stehen wirklich alle Grand-Prix-Termine zu 100 Prozent verbindlich fest.

Formel-1-Austragungsorte 2021:

- Abu Dhabi, Abu Dhabi: Yas Marina Circuit (Vertrag bis 2021)

- Aserbaidschan, Baku: Baku City Circuit (bis 2023)

- Australien, Melbourne: Albert Park Circuit (bis 2025)

- Bahrain, Sachir: Bahrain International Circuit (bis 2021)

- Belgien, Spa-Francorchamps: Circuit de Spa-Francorchamps (bis 2021)

- Brasilien, Sao Paulo: Autodromo Jose Carlos Pace (bis 2021)

- China, Schanghai: Shanghai International Circuit (bis 2021)

- Frankreich, Le Castellet: Circuit Paul Ricard (bis 2022)

- Großbritannien, Silverstone: Silverstone Circuit (bis 2024)

- Italien, Monza: Autodromo Nazionale Monza (bis 2024)

- Japan, Suzuka: Suzuka International Racing Course (bis 2021)

- Kanada, Montreal: Circuit Gilles Villeneuve (bis 2029)

- Mexiko, Mexiko-Stadt: Autodromo Hermanos Rodriguez (bis 2022)

- Monaco, Monte Carlo: Circuit de Monaco (bis 2021)

- Niederlande, Zandvoort: Circuit Park Zandvoort (bis 2022)

- Österreich, Spielberg: Red-Bull-Ring (bis 2021)

- Russland, Sotschi: Sochi Autodrom (bis 2025)

- Saudi-Arabien, Dschidda: Jeddah International Street Circuit (bis 2022)

- Singapur, Singapur: Marina Bay Street Circuit (bis 2021)

- Spanien, Barcelona: Circuit Barcelona-Catalunya (bis 2021)

- Ungarn, Budapest: Hungaroring (bis 2027)

- USA, Austin: Circuit of The Americas (bis 2021)