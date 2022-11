Formel-1-Kalender: Die perfekte Saison ist schon in Planung!

Audio-Player laden

Die Formel 1 arbeitet nach den Worten von Sportdirektor Steve Nielsen daran, denn Rennkalender stärker zu regionalisieren, womit der Aufwand für Reisen und Logistik reduziert und die Rennserie insgesamt nachhaltiger werden soll. Allerdings sei dies keine Aufgabe, die von heute auf morgen zu bewältigen sei.

"Wir arbeiten an der Regionalisierung des Kalenders", sagt Nielsen. "Ich werde Ihnen nicht sagen, ab welchem Jahr, aber wir haben eine Art perfekten Kalender für die Zukunft, in einigen Jahren", verspricht er.

Perfekt ist der Rekordkalender der Saison 2023 mit 24 Rennen aus logistischer Sicht bei weitem nicht. So findet beispielsweise das Rennen in Miami nur eine Woche nach dem Grand Prix in Aserbaidschan statt, ehe die Formel 1 im Anschluss wieder nach Europa zurückkehrt - um dann Mitte Juni zum Grand Prix von Kanada wieder nach Nordamerika zu reisen.

Formel 1 kann nicht frei über Renntermine entscheiden

Solche Konstellationen will die Formel 1 mittelfristig verhindern. "Wir arbeiten jedes Jahr schrittweise darauf hin, indem wir ein Ereignis hier oder dort um eine Woche verschieben. Es gibt also eine Strategie, um von unserem jetzigen Stand, mit dem wir nicht zufrieden sind, in ein paar Jahren zu einem viel glücklicheren Ort zu gelangen", sagt Nielsen. "Aber es ist ein schrittweiser Prozess."

"Einige unserer Promoter-Verträge sind historisch und langjährig. Wir müssen also eng mit diesen Veranstaltern zusammenarbeiten und sie überzeugen, dass wir etwas ändern müssen", so der Formel-1-Sportdirektor.

Reisen und Logistik seit der COVID-19-Pandemie aufwendiger

"Es gibt auch andere Gründe, warum die Leute zu einer bestimmten Jahreszeit kein Rennen veranstalten wollen. Das kann am Wetter liegen oder daran, dass an einem bestimmten Wochenende zur gleichen Zeit ein anderes wichtiges Ereignis im Lande stattfindet", fährt Nielsen fort.

¿pbfsfs_2852|Fotostrecke: Die Veränderungen im Formel-1-Kalender der vergangenen Jahre|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2020f2kalenderaenderungen/1652043006_mst.jpgpb¿"Es gibt also eine Unzahl von Einflüssen, die das bestimmen, und es wird einige Zeit dauern, bis wir das herausfinden. Ich denke, das Wichtigste ist, dass diese Reise jetzt begonnen hat. Wir verstehen und schätzen die Vorteile, die sich aus der Regionalisierung ergeben werden."

Dies sei aus Sicht von Nielsen auch deshalb geboten, weil Reisen und Warentransport seit der COVID-19-Pandemie deutlich aufwendiger geworden sind. "Diejenigen von uns, die regelmäßig ein Flugzeug besteigen, können bestätigen, dass schon die bloße Fortbewegung nicht mehr so einfach ist wie früher, ganz zu schweigen von der Beförderung von Fracht, egal ob auf dem Luft- oder dem Seeweg."

"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie viel davon mit COVID zusammenhängt, aber die Welt ist generell nicht mehr so einfach zu bewegen wie vor COVID, egal ob es sich um eine Person oder eine Kiste handelt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.