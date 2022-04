Formel 1 Las Vegas: Eine Runde im 360-Grad-Video

Audio-Player laden

2023 kehrt die Formel 1 ins Spielerparadies Las Vegas zurück und will am Samstag nach Thanksgiving (25. November) ein Nachtrennen auf einem 6,12 Kilometer langen Stadtkurs austragen.

Ein 360-Grad-Video liefert nun einen ersten Eindruck über den Streckenverlauf des Las-Vegas-Grand-Prix. Bei einer nächtlichen Fahrt mit einem Pkw geht es über einige der Straßen, welche in November 2023 auch von den Formel-1-Piloten befahren werden.

Dazu gehört auch die fast zwei Kilometer lange Gerade auf dem Las Vegas Strip, welche an einigen der berühmtesten Hotels des Spielerparadieses vorbeiführt.

An anderen Stellen kann der Streckenverlauf aktuell nur beschrieben werden, da der Kurs nicht komplett über öffentliche Straßen führt, sondern Teile erst noch für das Formel-1-Rennen gebaut werden müssen.

Der Grand Prix von Las Vegas wird nach dem seit 2012 auf dem Circuit of The Americas in Austin ausgetragenen Grand Prix der USA und dem 2022 erstmals vorgesehenen Grand Prix von Miami das dritte USA-Rennen im Formel-1-Kalender sein.

In Las Vegas war die Formel 1 schon in den Jahren 1981 und 1982 gefahren; damals auf einem temporären Kurs auf dem Parkplatz des Hotels "Caesars Palace".

