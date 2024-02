Mercedes-Mitarbeiter schon informiert: Lewis Hamilton vor Wechsel zu Ferrari!

Kommt es doch noch zur "Traumehe" zwischen Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Ferrari? Nach Informationen von Motorsport.com befindet sich der Mercedes-Pilot in fortgeschritten Verhandlungen mit dem italienischen Traditionsrennstall.

Konkret geht es um einen Wechsel zur Formel-1-Saison 2025. Damit würde Hamilton Carlos Sainz ersetzen, dessen Ferrari-Kontrakt Ende 2024 ausläuft. Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit der Scuderia, der ebenfalls nach der kommenden Saison ausgelaufen wäre, erst kürzlich verlängert.

Weder Ferrari noch Mercedes wollen die Situation aktuell kommentieren, doch bereits Ende dieser Woche könnte es zu einer Unterschrift des 39-Jährigen in Maranello kommen, sofern das nicht bereits passiert ist.

Laut Sky ist der Deal schon in trockenen Tüchern. Demnach wurde die Belegschaft des Teams in Brackley am Donnerstagnachmittag über Hamiltons Abschied informiert, welcher dann später auch offiziell verkündet werden soll.

Nach Informationen der brasilianischen Edition von Motorsport.com war Toto Wolff am Donnerstag nicht selbst vor Ort in Brackley. Er hat das Team demnach in einer Videoschalte über Hamiltons Abschied informiert, weil er sich aktuell in Mailand aufhält. Er selbst habe am Mittwochmorgen von Hamiltons Plänen erfahren.

In seiner Formel-1-Karriere ist Hamilton seit seinem Einstieg in die Königsklasse im Jahr 2007 nie für einen anderen Motorenhersteller als Mercedes gefahren. Von 2007 bis 2012 ging er zunächst für das Kundenteam McLaren an den Start, seit 2013 für das Werksteam.

Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Hamilton-Wechsel zu Ferrari, der letztendlich aber nie passierte. Erst im vergangenen Jahr verlängerte Hamilton seinen Mercedes-Vertrag noch einmal um zwei weitere Jahre.

Hamilton gut mit Elkann und Vasseur befreundet

Sollte Hamilton also wirklich zu Ferrari wechseln, bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass sein Vertrag eine Ausstiegsklausel enthält, denn eigentlich hat sich der Rekordchampion mit seinem neuen Kontrakt bis Ende 2025 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden.

Bei einem Wechsel zu Ferrari würde Hamilton mit Teamchef Frederic Vasseur auf einen alten Weggefährten treffen. 2006 gewann der Brite unter anderem für Vasseurs ART-Team den Titel in der GP2, bevor er im folgenden Jahr mit McLaren in die Formel 1 aufstieg.

Zudem ist es kein Geheimnis, dass sich Hamilton und Ferrari-Präsident John Elkann gut verstehen. Hamilton selbst verriet erst kürzlich: "Ich kenne John sehr gut. Wir haben uns vor Jahren beim 'Google Camp' kennengelernt [...], und so begann unsere Freundschaft."

Vasseur kennt Hamilton bereits seit 2005, "und wir hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander und reden oft miteinander. Vor allem, seit er in der Formel 1 ist. Als ich in seinem Team war und in die Formel 1 kam, haben wir uns natürlich ständig unterhalten", so der Brite.

Mit neuem Management und Ferrari zurück zu alten Erfolgen?

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass Hamilton erst kürzlich sein Management umbaute und seinen langjährigen Freund Marc Hynes zurückholte, nachdem er seinen Vertrag mit der US-amerikanischen Managementfirma Copper beendet hatte.

Ein Sprecher des Rekordchampions sagte damals über die Rückkehr von Hynes: "Marc wird sich ausschließlich auf die Rennaktivitäten konzentrieren und Lewis' Engagement unterstützen, sich zurück an die Spitze zu kämpfen."

Seinen bislang letzten Formel-1-Sieg holte Hamilton im Dezember 2021 beim Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda, sein bislang letzter WM-Titel liegt sogar noch ein Jahr länger zurück. Die Saisons 2022 und 2023 waren die ersten sieglosen Jahre in Hamiltons kompletter Formel-1-Karriere.

Während Carlos Sainz sich bei einer Hamilton-Unterschrift in Maranello nach der Saison 2024 ein neues Team suchen müsste, würde bei Mercedes 2025 das Cockpit an der Seite von George Russell frei werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.