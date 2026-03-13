Formel 1 Shanghai 2026: Mercedes dominiert einziges Training

Mercedes-Fahrer George Russell hat wenige Tage nach seinem Auftaktsieg in Australien wieder den ersten Platz belegt: Im einzigen Freien Training zum Grand Prix von China 2026 in Shanghai (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) erzielte Russell mit 1:32.741 Minuten auf Soft-Reifen die klare Bestzeit vor seinem Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli.

Dazu sagte der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher bei Sky: "Eine geniale Leistung im Verhältnis zum Rest der Welt. Das muss man einfach anerkennen."

Melbourne als Auftakt der Formel-1-Saison 2026 habe das Kräfteverhältnis nur bedingt realistisch dargestellt. "Hier in Shanghai merkt man schon mehr, welches Auto aerodynamisch besser ist", erklärte Schumacher. "Mercedes hat ein effizientes Auto, das schnell ist auf den Geraden, aber auch in den Kurven funktioniert."

Bester Verfolger der Mercedes-Fahrer war Weltmeister Lando Norris im McLaren bei 0,555 Sekunden Rückstand auf P3. Charles Leclerc war weitere drei Zehntel dahinter bester Ferrari-Fahrer auf Platz fünf. Nico Hülkenberg platzierte Audi 1,9 Sekunden hinter der Spitze als Neunter in den Top 10. (Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!)

Kevin Scheuren und Stefan Ehlen analysieren den Formel-1-Freitag in Shanghai ab 14 Uhr in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - Kanalmitglieder können live ihre Fragen stellen.

Welche Zwischenfälle gab es im Freien Training?

Franco Colapinto drehte sich aus der Box kommend bei Kurve 9 auf vermutlich noch (zu) kalten Reifen. Er brachte seinen Alpine jedoch sofort zurück auf Kurs und setzte das Training fort.

Kurz darauf kam es in der Zielkurve zu einer leichten Berührung zwischen Lando Norris und Lewis Hamilton: Norris attackierte auf der Innenseite, Hamilton blieb außen - und bei der Kurveneinfahrt flogen kleine Teile. Die Sportkommissare untersuchten den Vorfall nicht weiter.

Ein paar Meter weiter drehte sich Hamilton bei Kurve 6 weg und rutschte rückwärts in die Auslaufzone - in dem Moment, als sich der "Macarena"-Heckflügel am Ende der Geraden schloss. Hamilton funkte: "Die Bremsen haben blockiert." Auch Gabriel Bortoleto verbremste sich wenig später bei Kurve 6, genau wie Lando Norris mit stehendem Vorderrad.

Nach zehn Minuten gab es eine virtuelle Safety-Car-Phase, weil Sportwarte kleine Trümmerteile von der Rennstrecke holten. Wenige Augenblicke danach stellte Arvid Lindblad seinen Racing Bulls nach nur sechs Runden im Bereich der Haarnadel ab und stieg aus.

Arvid Lindblad stellt seinen Racing Bulls im Training in China ab und steigt aus Foto: Getty Images AsiaPac

Nach 25 Minuten brach Max Verstappen sein Losfahren aus der Red-Bull-Box ab. Sein Auto wurde auf den Standplatz in der Garage zurückgeschoben und von den Mechanikern umschwärmt. Der Zwischenfall kostete Verstappen einige Minuten Trainingszeit.

Apropos: Carlos Sainz verbrachte die erste Hälfte des Freien Trainings mit nur einer Runde mehrheitlich in der Williams-Box. Teamchef James Vowles versicherte auf Nachfrage von Sky: "Es ist nichts Ernstes. Wir haben derzeit keine Telemetrie-Daten. Das Auto funktioniert, aber wir müssen die Systeme neu hochfahren." Das gelang nach einer halben Stunde.

Nach 40 Minuten verlor Gabriel Bortoleto seinen Audi in der Schneckenkurve außer Kontrolle und rutschte nach Links von der Strecke, fing sein Auto dort aber ab und machte weiter.

Eine Viertelstunde vor Schluss rollte Franco Colapinto in der Boxengasse aus und blockierte die sogenannte Fast-Lane, also die Fahrbahn in der Boxengasse. Kaum waren die Mechaniker zum Auto gesprintet, lief es auch schon wieder - und die Mechaniker joggten zurück.

In den Schlussminuten übertrieb es Charles Leclerc in der Zielkurve und holperte durch das Kiesbett hinter dem Randstein, fuhr aber normal weiter.

So geht es weiter in Shanghai

Auf das einzige Freie Training folgt am Freitag (13. März) ab 8:30 Uhr MEZ das Sprint-Qualifying.

Am Samstag (14. März) absolviert die Formel 1 ab 4 Uhr MEZ den Sprint. Um 8 Uhr gehen die 22 Fahrer ins Qualifying für den Grand Prix.

Der Höhepunkt am Wochenende ist der Grand Prix am Sonntag (15. März) ab 8 Uhr MEZ.

Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich an allen Tagen jeweils um 14 Uhr mit der Analyse zum Tagesgeschehen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.