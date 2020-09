Formel 1 Sotschi 2020: Bottas siegt nach Hamilton-Strafe

Michael Schumacher kann seinen alleinigen Siegrekord in der Formel 1 erst einmal zwei weitere Wochen behalten. Weil er für ein Vergehen vor dem Start zwei Zeitstrafen aufgebrummt bekommen hat, gewinnt Lewis Hamilton den Großen Preis von Russland nicht. Der Mercedes-Pilot muss sich in Sotschi mit Rang drei begnügen. Der Sieg geht an Teamkollege Valtteri Bottas.

Hamilton hatte auf dem Weg in die Startaufstellung zwei Startübungen in der Boxenausfahrt durchgeführt. Das ist aber verboten, weswegen er bei seinem Boxenstopp insgesamt zehn Sekunden warten musste. Dadurch fiel der Brite im Rennen hinter Bottas und Red Bulls Max Verstappen zurück, der Zweiter wurde.

Auf Rang vier landete Sergio Perez (Racing Point) vor Daniel Ricciardo (Renault) und Charles Leclerc (Ferrari). Esteban Ocon (Renault) wurde Siebter vor Daniil Kwjat (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Alexander Albon (Red Bull).

Sebastian Vettel (Ferrari) landete nur auf Platz 13.

Für Diskussionen sorgte derweil der Start, bei dem wieder mehrere Fahrer durch die Auslaufzone von Kurve 2 fuhren. Carlos Sainz (McLaren) wollte dabei zu schnell durch den vorgegebenen Weg auf die Strecke fahren und fuhr dabei in die Betonmauer.

Wenige Meter später war auch das Rennen von Lance Stroll (Racing Point) gelaufen, der von Leclerc gedreht wurde.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.