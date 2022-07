Formel-1-Technik: Die Updates von Ferrari, Mercedes und Red Bull in Le Castellet

Audio-Player laden

Kurz vor der Sommerpause in der Formel-1-Saison 2022 haben die drei Topteams Ferrari, Mercedes und Red Bull technisch nochmals nachgelegt und ihre Fahrzeuge zum Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) mit Updates versehen.

Neu am Ferrari F1-75 ist zum Beispiel der vordere Bereich des Unterbodens, außerdem hat das Team einen modifizierten Diffusor dabei. Ferrari spricht hierbei von normalen Entwicklungsschritten und will mit den Anpassungen die aerodynamische Gesamtleistung des Rennwagens verbessern. Die Updates sind ausdrücklich "nicht streckenspezifisch", so das Team.

Auch am Red Bull RB18 finden sich Änderungen im Unterboden-Bereich. Konkret hat das Team um Designguru Adrian Newey die äußeren Luftleitbleche bei den Eingängen der Venturi-Kanäle überarbeitet. "Damit wollen wir einerseits den Luftstrom stabilisieren, andererseits aber auch die Belastung besser verteilen", erklärt Red Bull.

Zu den weiteren Updates am RB18 zählen modifizierte Bremsschächte und Winglets an der Hinterrad-Aufhängung, womit mehr Abtrieb erzielt werden soll, ohne aber die bestehenden aerodynamischen Strukturen dort zu stören.

Mercedes mit auffälliger neuer Nase

Beim Mercedes W13 war schon am Donnerstag vor dem Rennwochenende eine veränderte Frontpartie aufgefallen. Neu an der Silberpfeil-Nase sind die größeren Lufteinlässe, aber auch die Nasenform ist leicht überarbeitet worden.

Mercedes W13: Frontpartie-Vergleich 1 / 34 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: Vorderrad-Bremse 2 / 34 Foto: Giorgio Piola Alfa Romeo C42: Frontflügel 3 / 34 Foto: Giorgio Piola Alpine A522: Vorderrad-Bremse 4 / 34 Foto: Giorgio Piola Haas VF-22: Vorderrad-Bremse 5 / 34 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Frontpartie 6 / 34 Foto: Giorgio Piola Haas VF-22: Frontflügel-Endplatte 7 / 34 Foto: Giorgio Piola Haas VF-22: Bodenplatte 8 / 34 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Frontflügel 9 / 34 Foto: Giorgio Piola Alfa Romeo C42: Frontflügel 10 / 34 Foto: Giorgio Piola Aston Martin AMR 22: Vorderrad-Bremse 11 / 34 Foto: Giorgio Piola Alpine A522: Vorderrad-Aufhängung 12 / 34 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Vorderrad-Aufhängung 13 / 34 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Heckflügel 14 / 34 Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18: Hinterrad-Aufhängung und Heckflügel 15 / 34 Foto: Giorgio Piola Williams FW44: Hinterrad-Bremse 16 / 34 Foto: Uncredited Williams FW44: Vorderrad-Aufhängung 17 / 34 Foto: Uncredited Ferrari F1-75: Windabweiser 18 / 34 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Unterboden und Seitenkasten 19 / 34 Foto: Giorgio Piola Ferrari F1-75: Heckflügel 20 / 34 Foto: Uncredited Ferrari F1-75: Frontpartie 21 / 34 Foto: Uncredited Haas VF-22: Kühlschlitze im Seitenkasten 22 / 34 Foto: Giorgio Piola Haas VF-22: Motorhaube 23 / 34 Foto: Giorgio Piola Haas VF-22: Bodenplatte 24 / 34 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Hinterrad-Bremse 25 / 34 Foto: Uncredited Mercedes W13: Heckflügel mit DRS-Mechanismus 26 / 34 Foto: Uncredited Mercedes W13: Bremsschacht an der Vorderachse 27 / 34 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Unterboden und Hinterrad-Aufhängung 28 / 34 Foto: Giorgio Piola Mercedes W13: Auspuff und Heckflügel 29 / 34 Foto: Uncredited Red Bull RB18: Heckflügel 30 / 34 Foto: Uncredited Alfa Romeo C42: Hinterrad-Bremse 31 / 34 Foto: Uncredited AlphaTauri AT03: Vorderrad-Bremse 32 / 34 Foto: Uncredited AlphaTauri AT03: Seitenkasten mit Kühlschlitzen in der Motorhaube 33 / 34 Foto: Giorgio Piola Alpine A522: Lenkrad 34 / 34 Foto: Uncredited

Weitere Neuerungen finden sich an den Außenkanten des Unterbodens und direkt vor den Hinterrädern. Unterm Strich will das Team damit den Luftstrom hin zum Diffusor optimieren, so sagt es selbst.

Außerdem gibt es neue Bremsschächte an der Vorderachse, die für eine verbesserte Kühlleistung sorgen sollen, vor allem mit Blick auf die zu erwartenden hohen Temperaturen am Wochenende in Le Castellet.

Und auch die direkten Verfolger der Topteams aus dem Formel-1-Mittelfeld legen weiter nach: Alpine zum Beispiel hat seine Unterboden-Kanten verändert und will mit optimiertem Luftstrom unter dem Fahrzeug noch mehr Leistung generieren. (Interessante Detailfotos der Formel-1-Autos finden Sie in unserer Technik-Fotostrecke!)

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.