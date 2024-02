Formel-1-Technik: Wo ist der Lufteinlass im Red-Bull-Seitenkasten?

Red Bull hat bei der Präsentation des neuen RB20 von Max Verstappen und Sergio Perez überrascht - mit dem, was es gezeigt hat, aber auch mit dem, was es nicht gezeigt hat. Denn aus strategischen Gründen waren bei den ersten Bildern des RB20 einige Stellen geschwärzt oder mit Dummy-Teilen bestückt: der Unterboden und der Diffusor, aber auch der Lufteinlass im Seitenkasten.

Gerade das Seitenkasten-Design ist interessant. Denn Red Bull scheint sich beim RB20 von seinem bisherigen Konzept verabschiedet zu haben: Statt einem schaufelartigen Lufteinlass mit "Unterbiss" wie in den vergangenen Jahren, ist am neuen Auto ein "Überbiss" mit einem Überhang an der Oberkante zu erkennen. Die Abdeckung des Seitenkastens wurde also bis über den Lufteinlass hinaus verlängert.

Darunter befindet sich - ja, was eigentlich? Auf den Bildern ist nichts bis sehr wenig zu sehen vom Lufteinlass. Allerdings lassen die Aufnahmen vom Shakedown in Silverstone darauf schließen, dass sich hier eine echte Überraschung verbirgt: ein vertikaler Lufteinlass. Beobachter vor Ort bei der Präsentation in Milton Keynes bestätigen diese These.

Und unsere Grafiker haben anhand der Hinweise eine Designstudie entworfen: So, wie im Bildausschnitt (siehe unten und in unserer Fotostrecke) dargestellt, könnte der Lufteinlass beim Red Bull RB20 aussehen, also ganz anders als bisher bei Red Bull in der Formel 1.

Hat Red Bull von Mercedes oder Ferrari kopiert?

Aber: Neu ist dieser Ansatz nicht. Denn Mercedes hat in den vergangenen zwei Jahren ein ähnliches Konzept verfolgt. Die "Zero-Pod"-Idee überzeugte jedoch nicht, sodass Mercedes noch während der Formel-1-Saison 2023 endgültig auf ein konventionelles Seitenkasten-Design umstellte. Und jetzt greift Red Bull diese Designrichtung plötzlich neu auf.

Die Inspiration dazu könnte aber auch von anderer Seite gekommen sein: Sowohl am Ferrari SF-23 als auch am SF-24 finden sich vertikale Lufteinlässe im Seitenkasten, allerdings nicht als Hauptlufteinlass, sondern zusätzlich zur konventionell geformten Öffnung. (Mehr dazu in unserer Technik-Fotostrecke!)

Doch so einfach ist es nicht beim RB20: Es handelt sich nicht um eine 1:1-Kopie der genannten Vorbilder, sondern um eine Art Hybridlösung. Denn die Grundform des Seitenkastens ist geblieben: Der Seitenkasten ist immer noch sehr hoch angelegt und verfügt über einen extremen Einschnitt inklusive "Downwash"-Rampe auf der Oberseite. Und das hat Red Bull mit einem vertikalen Lufteinlass kombiniert.

Das Ergebnis ist eine andere technische Lösung als bei Mercedes in den Jahren 2022 und 2023. Denn die Sternmarke hatte praktisch komplett auf die Seitenkästen verzichtet und war deshalb gezwungen gewesen, bestimmte Systeme aus dem Seitenkasten ins Chassis zu versetzen. Das war ein Kompromiss, wie ihn Red Bull bei seinem Mischkonzept wohl nicht machen musste.

Neue Balance zwischen Aerodynamik und Kühlung

Und damit noch einmal zurück zur generellen Form der Seitenkästen, die eine Abkehr von der bisherigen Entwicklung darstellen. Denn 2023 hatte Red Bull den RB19 just in diesem Bereich mehrfach modifiziert und den Lufteinlass im Seitenkasten immer höher installiert und schmaler gestaltet, zuletzt mit einem Update beim Ungarn-Grand-Prix im Sommer.

Dass Red Bull jetzt ein völlig neues Design verwendet, könnte bedeuten, dass die bisherige Version der Seitenkästen keine dramatische Weiterentwicklung mehr zugelassen hätte. Zumal es hier auch um eine wichtige Balance zwischen aerodynamischer Optimierung des Fahrzeugs und notwendiger Kühlung für den Antrieb geht. Red Bull scheint hier also einen neuen Weg gehen zu wollen.

Neue Möglichkeiten für den Luftstrom über dem Auto

Sowas schießt man aber nicht einfach so aus der Hüfte, denn der vertikale Lufteinlass im Seitenkasten hat natürlich Folgen für den Luftstrom um den Seitenkasten herum, gerade im stark eingeschnittenen Bereich zwischen Seitenkasten und Unterboden, was sich bis weit hinten am Seitenkasten fortsetzt.

Vermutlich spielt auch der Luftstrom über dem Seitenkasten eine Rolle. Hier macht der neue "Überbiss" einen großen Unterschied dabei aus, wie die Luft auf den Seitenkasten trifft und an dessen Oberfläche vorbeiströmt hin zum Heck des Fahrzeugs.

Weitere Modifizierungen im Heckbereich

Und auch im weiteren Verlauf des Seitenkastens finden sich Neuerungen im Vergleich zu den Vorjahresautos von Red Bull, zum Beispiel eine von Alpine begründete "Mulde" auf der Seitenkasten-Oberfläche, die den Luftstrom gezielt nach hinten lenken soll.

Viel auffälliger aber ist die neue Form der Motorhaube mit klaren Zitaten von Mercedes: Denn schon der W14-Mercedes aus der Saison 2023 war auf beiden Seiten der Motorhaube mit wuchtigen Wölbungen versehen, wie sie nun auch Red Bull am RB20 verbaut hat. (Mehr dazu in unserer Technik-Fotostrecke!)

Die Mulden zu beiden Seiten der Motorhaube nehmen ihren Ursprung auf der Höhe der Kopfstütze des Fahrers, direkt am hinteren Ende des Cockpitschutzes Halo. Nach außen schirmt jeweils eine dicke Wulst diesen Kanal von anderen Luftströmen ab, zunächst gerade, dann stark nach unten und hinten hin abfallend bis zum oberen Querlenker der Hinterrad-Aufhängung.

