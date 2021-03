Formel-1-Test 2021 Bahrain: Red Bull verliert die Motorhaube!

Valtteri Bottas im Mercedes W12 hat eine neue absolute Bestzeit bei den Formel-1-Wintertests in Bahrain aufgestellt. Am zweiten Tag der Probefahrten wurde er mit 1:30.289 Minuten gemessen und war damit knapp vier Zehntel schneller als Max Verstappen im Red Bull RB16B am Vortag.

Die Verfolgerränge gingen am Samstag an Pierre Gasly im AlphaTauri AT02 und Lando Norris im McLaren MCL35M. Sie alle hatten die weichste Reifenmischung (C5) verwendet. Hier das komplette Tagesergebnis abrufen!

Die Tests wurden am Samstag zwei Mal mit roten Flaggen unterbrochen: Am Vormittag war Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes W12 in Kurve 13 abgeflogen und im Kiesbett gestrandet.

Am Nachmittag verlor Sergio Perez im Red Bull RB16B beim Verlassen des Windschattens hinter einem anderen Fahrzeug die Motorhaube. Beide Fahrer konnten den Fahrbetrieb aber wieder aufnehmen.

Auch für die beiden deutschen Formel-1-Fahrer lief es am Samstag nicht rund: Sebastian Vettel drehte am Vormittag insgesamt nur zehn Runden im Aston Martin AMR21, nachdem an seinem Fahrzeug ein "Problem mit dem Getriebe" aufgetreten war, das zu "eingeschränktem Fahrbetrieb" geführt hatte. So umschrieb das Team die Situation. Die technische Fehlfunktion wurde bisher nicht näher erklärt.

Vettel selbst spricht von "keinem produktiven Vormittag". Kein Wunder: Keine seiner wenigen Runden war wirklich schnell, er büßte am Ende über acht Sekunden auf die Spitze ein und sammelte praktisch keine weiteren Erfahrungen in seinem Neuwagen. Immerhin: Lance Stroll übernahm den AMR21 am Nachmittag und schaffte damit knapp eine Renndistanz.

Apropos Renndistanz: Die Red-Bull-Rotphase machte Mick Schumacher im Haas VF-21 einen Strich durch die Rechnung. Der Formel-1-Neuling befand sich am späten Nachmittag gerade auf einer Rennsimulation, als er zum Aufhören gezwungen wurde. Insgesamt aber brachte Schumacher mehr als 300 Kilometer zustande und war schneller als Teamkollege Nikita Masepin.

Letzterer leistete sich eine knappe Szene mit Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo C41: Im ersten Sektor fuhr Masepin bewusst dicht auf, wohl um das Verhalten seines Fahrzeugs direkt hinter einem anderen Formel-1-Auto zu testen. Prompt hätte Masepin beim erneuten Ausscheren seinen Haas beinahe außer Kontrolle verloren und musste kämpfen.

Und einen kleinen Zwischenfall gab es auch bei Schumacher: Bei einem simulierten Boxenstopp erwischte der Formel-2-Champion von 2020 beim Losfahren den vorderen Wagenheber mit der rechten Seite des Frontflügels.

Wie schon am Samstagvormittag gab es am Abend eine weitere geplante Rotphase, fünf Minuten vor dem Ablauf der Zeit. Das ermöglichte den Testteilnehmern im Anschluss die Simulation einer Einführungsrunde samt Rennstart.

Die Bedingungen am Samstag waren deutlich anders als am Freitag: Mit größtenteils 24 Grad Celsius war der zweite Testtag rund zehn Grad kühler, außerdem wehte der Wind stärker und aus anderen Richtungen. Ein Sandsturm wie am Freitagnachmittag blieb am Samstag aber ganztags aus. Am Sonntag ist mit ähnlichen Temperaturen zu rechnen, aber mit weniger starkem Wind.

Die Formel-1-Wintertests werden am Sonntag mit zwei weiteren Einheiten zu je vier Stunden abgeschlossen. Vettel und Schumacher kommen dann jeweils erneut zum Einsatz.

