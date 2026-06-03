Formel 1 zurück bei RTL: "Das ist ein Vorgeschmack"

Die Formel 1 kehrt am Wochenende ins deutsche Free-TV zurück. RTL wird den Großen Preis von Monaco (inklusive Qualifying am Samstag) live und kostenlos übertragen. Damit läuft erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder ein Formel-1-Rennen im Free-TV in Deutschland.

Zuletzt hatte RTL den Großen Preis von Las Vegas im November 2025 gezeigt. Obwohl geplant war, auch 2026 wieder ausgewählte Rennen zu übertragen, gab RTL bis zuletzt nicht bekannt, wie genau die Planungen für die neue Saison aussehen.

Nun wurde mit dem Grand Prix in Monaco das erste Rennen offiziell bestätigt. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn am 1. Juni übernahm die RTL Group wie zuvor angekündigt Sky Deutschland und damit den Formel-1-Rechteinhaber in Deutschland.

Nur einen Tag später verkündete RTL, dass man den Monaco-GP im Rahmen eines selbsternannten "Super-Sport-Wochenendes" übertragen wird. Dabei sollen auch direkt die neuen Synergien durch die Sky-Übernahme genutzt werden.

In einer Pressemitteilung heißt es: "Vor den Kameras treten die Teams der Sender erstmals gemeinsam auf, die Kommentierung des Rennens erfolgt weiterhin jeweils separat. RTL setzt dabei auf sein bewährtes Formel-1-Team mit Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner."

Für Sky sind derweil wie gewohnt Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz. Gezeigt wird das Rennen im RTL-Hauptprogramm und auch auf Spartensender Nitro. Alle Sender steigen am Sonntag bereits um 13:30 Uhr in die Übertragung ein (Rennstart 15:00 Uhr).

RTL-Sportchef Frank Robens erklärt: "Dieses Super-Sport-Wochenende ist erst der Anfang. Erstmals arbeiten wir bei einem internationalen Sportevent in dieser Form zusammen und verbinden unsere Stärken für ein gemeinsames TV- und Streaming-Erlebnis."

RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek ergänzt: "Mit unserem ersten gemeinsamen Super-Sport-Wochenende machen wir für die Fans unmittelbar erlebbar, was der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland bedeutet."

"Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden", so Leschek. Welche Rolle die Formel 1 dabei konkret spielen wird, das bleibt allerdings zunächst offen.

Denn der Große Preis von Monaco ist bislang der einzige WM-Lauf, der für eine RTL-Übertragung 2026 bestätigt wurde. Laut DWDL wird darüber spekuliert, dass auch in diesem Jahr wieder insgesamt sieben Rennen gezeigt werden sollen - wie schon 2025.