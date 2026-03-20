Fotostrecke: Alle Formel-1-Teamchefs von Aston Martin

Aston Martin wird mit Jonathan Wheatley schon wieder einen neuen Teamchef bekommen. Die italienische Edition von Motorsport.com berichtete am Donnerstag, dass der britische Technik-Guru, der erst zu Saisonbeginn Andy Cowell ersetzt hat, die Leitung schon wieder abgeben wird.

Newey wird in seine ursprüngliche Position innerhalb des in Silverstone ansässigen Teams zurückkehren, und Aston Martin wird damit seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2021 bereits seinen fünften Teamchef haben. Wir liefern einen Überblick über die ersten vier.

Otmar Szafnauer (2021)

Otmar Szafnauer hat das Team durch mehrere Übergangsphasen geführt - von der früheren Force-India-Ära bis hin zur Racing-Point-Zeit, nachdem Lawrence Stroll eingesprungen war, um den angeschlagenen Rennstall zu retten.

Als der Rennstall 2021 den Namen Aston Martin bekam, blieb Szafnauer in seiner Rolle, doch seine Amtszeit dauerte nur eine Saison in den traditionellen grünen Farben des britischen Herstellers.

Anfang Januar 2022 wurde sein Abschied bekannt gegeben - wobei die Nachricht nach der Verpflichtung des ehemaligen McLaren-Chefs Martin Whitmarsh als CEO vier Monate zuvor kaum überraschend kam.

Der rumänisch-amerikanische Teamchef verließ den Rennstall nach einem siebten Platz in der Konstrukteurswertung 2021, während Sebastian Vettel und Lance Stroll in der Fahrerwertung die Plätze 12 und 13 belegten.

Szafnauer wechselte anschließend zu Alpine, wo seine Amtszeit jedoch erfolglos verlief.

Mike Krack (2022-2024)

Der ehemalige BMW-Motorsportchef Mike Krack wurde als Nachfolger von Szafnauer für die Saison 2022 verpflichtet. Der Luxemburger wurde maßgeblich von Whitmarsh ins Team geholt, der damals sagte: "Mike Krack ist genau die richtige Art von dynamischem und modernem Teamchef."

"Mit sehr hochrangigen Positionen im Motorsport bei BMW und Porsche sowie einem technischen Hintergrund in der Formel 1 bei Sauber bringt Mike eine Kombination aus Erfahrung und Fachwissen mit, die ihn zur idealen Wahl für uns macht."

Krack war Teil einer großen Personaloffensive, als Lawrence Stroll damit begann, den Rennstall zu einem Formel-1-Spitzenteam aufbauen zu wollen. Er kam etwa zeitgleich mit dem neuen Technikdirektor Dan Fallows von Red Bull.

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Er führte das Team durch eine Phase des Ausbaus, einschließlich eines neuen hochmodernen Technologiezentrums in Silverstone. Auf der Strecke zeigte das Team 2023 vielversprechende Leistungen, insbesondere Fernando Alonso konnte zeitweise die etablierten Top-3-Teams herausfordern.

Ein erster Sieg beim Großen Preis von Monaco wurde nur knapp verpasst, danach folgte jedoch ein Leistungsabfall, obwohl das Team auch die Saison 2024 erneut auf Platz fünf der Konstrukteurswertung beendete.

Nach drei Jahren als Teamchef wurde Krack abgelöst, bleibt dem Team jedoch als Einsatzleiter an der Rennstrecke erhalten.

Andy Cowell (2025)

Der frühere Mercedes-Motorenchef Andy Cowell kam bereits fünf Monate vor seiner Ernennung zum Teamchef zu Aston Martin und übernahm dabei zusätzlich seine ursprüngliche Rolle als CEO.

Die Änderungen wurden damals als "natürliche Weiterentwicklung unserer mehrjährigen Pläne" beschrieben, doch letztlich blieb Cowell nur eine Saison in dieser Position.

Im November 2025 gab Aston Martin bekannt, dass Cowell in eine neue Rolle wechseln würde, in der er die Partnerschaft mit dem neuen Motorenpartner Honda betreut, wodurch der Weg für Adrian Newey frei wurde, erstmals in seiner Karriere Teamchef zu werden.

Unter Cowell belegte das Team Platz sieben in der Konstrukteurswertung, mit einem besten Ergebnis von Platz fünf beim Großen Preis von Ungarn. Das 2025er-Auto hatte aufgrund von zu hohem Luftwiderstand Schwierigkeiten, konkurrenzfähig zu sein.

Adrian Newey (2026)

Neweys Amtszeit als Teamchef war zwar kurz, aber keineswegs ereignislos. Der Start von Aston Martin in die neue Regelära der Formel 1 entwickelte sich zum Albtraum, weil die neue Honda-Antriebseinheit bislang kein Rennen über die volle Grand-Prix-Distanz beenden konnte.

Beim Saisonauftakt in Australien gab Newey ein außergewöhnlich offenes Medienbriefing und erklärte, wie groß der Rückstand der neuen Partnerschaft sei: Es fehlten Ersatzbatterien, Vibrationen sorgten für gesundheitliche Probleme bei den Fahrern, und das Team erfuhr erst im November von der Abwanderung von Personal aus Hondas vorherigem Formel-1-Engagement mit Red Bull.

Die Rückkehr in eine technische Rolle ermöglicht es Newey, sich auf seine Kernstärken zu konzentrieren, bedeutet aber zugleich weitere Unruhe für das Team, das weiterhin darum kämpft, die Spitze der Formel 1 zu erreichen und die ehrgeizigen Ziele von Teambesitzer Lawrence Stroll zu erfüllen.