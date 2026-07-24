FT1 Ungarn: Runderneuerter Aston Martin bricht auseinander!

Mit Spannung war das Debüt des neuen Aston Marin AMR26 beim Freien Training in Budapest (hier live im Ticker verfolgen) erwartet worden, doch für Schlagzeilen sorgte das Upgrade nur bei einem Abflug von Lance Stroll: Dem Kanadier war die linke hintere Radaufhängung einfach gebrochen und hatte ihn in einen Dreher geschickt.

Immerhin: Mit Platz 13 und "nur" 2,475 Sekunden Rückstand war Fernando Alonso deutlich weiter vorne als in den bisherigen Rennen.

Die Bestzeit der ersten Session holte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der in 1:19.075 Minuten der Dchnellste war, allerdings wenige Minuten vor dem Ende mit einem Problem am Eingang der Boxengasse ausrollte und von seinen Mechanikern zurück zur Garage geschoben werden musste.

Eine halbe Sekunde hinter ihm lag Red-Bull-Pilot Max Verstappen, Dritter wurde Leclercs Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton. Isack Hadjar (Red Bull) auf Rang vier und George Russell (Mercedes) auf Rang fünf fehlte bereits fast eine Sekunde auf die Spitze. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) war genau wie Oscar Piastri (McLaren) nicht am Start.

Dafür erwischte Audi eine gute erste Session: Sowohl Gabriel Bortoleto (6.) als auch Nico Hülkenberg (8.) konnten sich deutlich in den Top 10 platzieren. Zwischen die beiden Audi-Piloten schob sich mit Frederik Vesti (Mercedes) einer der fünf eingesetzten Rookies. Die letzten Positionen gingen - wie so oft - an die Racing Bulls von Arvid Lindblad und Liam Lawson.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Welche Freitagsfahrer waren dabei?

Insgesamt waren gleich fünf Stammfahrer nicht am Start: Bei McLaren saß Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli für Oscar Piastri im Auto, bei Mercedes setzte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli aus - für ihn fuhr der Däne Frederik Vesti.

Auch Franco Colapinto hatte Pause, da der Este Paul Aron nach seinen beiden Einsätzen für Audi diesmal im Alpine Platz nehmen durfte. Bei Haas fuhr Ryo Hirakawa für Oliver Bearman und bei Cadillac Colton Herta für Valtteri Bottas.

Der Schnellste der Youngster war dabei Vesti, der sich als Siebter in den Top 10 platzieren konnte und vier Zehntel langsamer war als Stammfahrer George Russell.

Für alle anderen blieben nur hintere Positionen übrig: Fornaroli landete auf Rang 16 (+2,815) direkt vor Hirakawa (+2,926). Aron wurde 19. (+3,093), und Herta landete auf Position 20 (+4,043) - vor Lance Stroll und Carlos Sainz.

Wie lief das Debüt des runderneuerten Aston Martin?

Durchwachsen. Sportlich konnte das Update durchaus überzeugen, denn mit Rang 13 und 2,475 Sekunden Rückstand war Fernando Alonso deutlich besser klassiert als in den bisherigen Rennen. Allerdings war das Auto auch für den negativen Höhepunkt der Session verantwortlich.

Denn: Die ebenfalls überarbeitete Hinterradaufhängung gab bei Lance Stroll rund 20 Minuten vor dem Ende der Session einfach den Geist auf. Beim Herausbeschleunigen aus Kurve 2 brach die hintere linke Aufhängung und schickte den Kanadier in einen wilden Dreher.

Stroll konnte den Dreher auf der asphaltierten Auslaufzone von Kurve 3 abfangen, musste seinen Boliden jedoch an Ort und Stelle parken. Für ihn war das Training damit vorbei.

Welche Stelle war die größte Problemzone?

Schon in den Rahmenserien hatten viele Piloten Probleme in Kurve 1. Viele Fahrer verbremsten sich an der Stelle und fuhren mit qualmenden Reifen geradeaus. Am schlimmsten erwischte es zehn Minuten vor dem Ende Carlos Sainz, der sogar leicht quer in die Auslaufzone schlitterte und mit einem kompletten Bremsplatten zum Stehen kam.

Erst nach einigen Sekunden konnte der Williams-Pilot seine Fahrt fortsetzen. Sainz erlebte ohnehin eine turbulente Session, in der er gleich zweimal wegen unberechenbarer Fahrweise ins Visier der Kommissare geriet, eine schwarz-weiße Flagge für Blockieren bekam und mit mehr als 4,6 Sekunden Rückstand Letzter wurde.

Gab es sonst Probleme?

Zumindest musste diesmal kein Fahrer lange Zeit in der Garage verbringen. Sieben Minuten vor dem Ende berichtete jedoch Charles Leclerc von einem Problem: "Irgendetwas ist kaputtgegangen", funkte er beim Hereinfahren in die Box.

Weit kam er dort nicht, sondern blieb direkt am Eingang liegen, wo er von seinen Mechanikern abgeholt werden musste, die ihn in Richtung Garage schieben mussten.

Warum droht Sainz und Verstappen Ärger?

Carlos Sainz und Max Verstappen müssen sich wegen unberechenbarer Fahrweise ("erratic driving") vor den Kommissaren verantworten. Schon in den ersten Minuten der Session lief Verstappen vor der Anfahrt auf Kurve 12 auf einen bummelnden Williams auf. Am Ausgang der langsamen Rechtskurve überholte er Sainz und gestikulierte dabei wild in dessen Richtung.

"Ja, unglaublich, diese Typen. Das war wirklich extrem gefährlich. Er ist sogar voll auf die Bremse gestiegen", beschwerte sich Verstappen prompt über Funk. Der Ursache für die Behinderung kam Sainz kurz darauf selbst auf die Spur: Wegen eines gelösten Kabels war zeitweise der Funkkontakt zum Team abgebrochen.

Dennoch muss auch der Spanier den Rennkommissaren Rede und Antwort stehen. Zudem muss Sainz noch eine zweite Szene erklären, die sich gegen Ende des Trainings in Kurve 9 abspielte. Hier war der Williams-Pilot allerdings der Leidtragende: Alpine-Ersatzfahrer Paul Aron schlich auf der Ideallinie, während Sainz auf einer schnellen Runde herannahte.

Aus offensichtlicher Frustration drängte Sainz den Piloten Aron am Kurvenausgang langsam von der Strecke. Das brachte ihm in der Pause zwischen dem 1. und 2. Freien Training prompt den zweiten Termin bei den Kommissaren ein.

So geht es weiter beim Grand Prix von Ungarn 2026

Um 17 Uhr steht das zweite Freie Training auf dem Programm. Anders als sonst gibt es am Freitag keinen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - das wird erst am Samstag und Sonntag der Fall sein.

Der Formel-1-Samstag (25. Juli) in Budapest beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Kevin Hermann melden sich ab 21 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag (26. Juli) ist der Rennstart am Hungaroring für 15 Uhr angesetzt. Um 21 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Erst einmal steht jetzt die Sommerpause an, bevor es in vier Wochen Ende August mit dem Rennen in Zandvoort weitergeht. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)