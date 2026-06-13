Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Liveticker 24h Le Mans 2026: Dreikampf Toyota, Cadillac und BMW

24h Le Mans
24h Le Mans
Liveticker 24h Le Mans 2026: Dreikampf Toyota, Cadillac und BMW

Red Bull halbiert Rückstand auf Mercedes: Verstappen bleibt skeptisch

Formel 1
Barcelona
Red Bull halbiert Rückstand auf Mercedes: Verstappen bleibt skeptisch

Barcelona-Samstag in der Analyse: Pole für Russell, nächster Leclerc-Crash

Formel 1
Barcelona-Samstag in der Analyse: Pole für Russell, nächster Leclerc-Crash

Set-up oder Strecke? Warum George Russell wieder vor Kimi Antonelli steht

Formel 1
Barcelona
Set-up oder Strecke? Warum George Russell wieder vor Kimi Antonelli steht

"Wir brauchen Chaos" - Vandoornes ernüchternde Diagnose nach Beginn

24h Le Mans
24h Le Mans
"Wir brauchen Chaos" - Vandoornes ernüchternde Diagnose nach Beginn

Hamilton begeistert: P2 im Qualifying von Barcelona

Formel 1
Monaco
Hamilton begeistert: P2 im Qualifying von Barcelona

Hülkenberg in den Top 10: Audi erkennt klaren Fortschritt

Formel 1
Hülkenberg in den Top 10: Audi erkennt klaren Fortschritt

Charles Leclerc kleinlaut: "Gibt keine Entschuldigung" für Q3-Crash

Formel 1
Barcelona
Charles Leclerc kleinlaut: "Gibt keine Entschuldigung" für Q3-Crash
Formel 1 Monaco

Hamilton begeistert: P2 im Qualifying von Barcelona

Lewis Hamilton startet beim Grand Prix von Barcelona-Katalonien zum ersten Mal für Ferrari aus der ersten Reihe

Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Lewis Hamilton: Erstmals Startreihe eins im Ferrari

Lewis Hamilton startet das Rennen in Barcelona auf Position zwei

Foto: LAT Images

Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien von Position zwei. Dabei betont der Ferrari-Pilot, dass er in den Freien Trainings noch weit hinter der Spitze lag. "Dieses Wochenende war es echt schwer, da ich im FP1 nicht dabei war", erklärt der siebenmalige Weltmeister.

Normalerweise wäre der Einsatz eines Nachwuchsfahrers wie Dino Beganovic kein Thema, so Hamilton. Doch dieses Wochenende hatte der 105-fache Grand-Prix-Sieger große Schwierigkeiten, seinen SF-26 über den Kurs von Barcelona zu bewegen. Umso überraschender ist es, dass seine Zeit weniger als ein Zehntel langsamer war als die Pole-Runde des Spitzenreiters George Russell.

"Mir fehlten im FP3 noch vier oder fünf Zehntel und ich dachte nur: 'Oh weia, wie kann ich bitte diesen Abstand aufholen?'"

Kurze Pause zum Abschalten

"Danach habe ich die Strecke verlassen und bin [erst] zum Qualifying wieder hergekommen", erzählt Hamilton, der zwischen den Sessions im Motorhome war und mit seinem Ingenieur telefoniert hat.

Im Q1 hatte sich das Blatt für den 41-Jährigen dann plötzlich gewendet. Ein entscheidender Faktor dürfte dabei das große Update sein, mit dem Ferrari dieses Wochenende an den Start geht.

"Ich lag einfach überall hinten", erklärt Hamilton nach dem Qualifying. "Hatte Probleme in Kurve drei, Kurve neun und mir fehlte in den High-Speed-Passagen das [Vertrauen ins Auto]. Aber die Ingenieure haben mit kleinen Anpassungen am Set-up einen tollen Job abgeliefert."

Hamilton betont, dass er im Motorhome vor dem Qualifying eine Art kleinen Reset vollziehen konnte. Seine Zusammenfassung? "Was auch immer das bewirkt hat, hat funktioniert."

Gerade im dritten Sektor konnten Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc beeindrucken. Einzig der Crash des "Auserwählten" im Q3 verhinderte ein besseres Gesamtergebnis für die Scuderia.

Sandbagging bei Ferrari?

"Sektor drei war einfach Ferrari-Land, wie immer die Jahre zuvor", so die Einordnung von Ralf Schumacher bei Sky. Hier schlägt Mercedes-Teamchef Toto Wolff in eine ähnliche Kerbe und sagt: "Sektor drei wieder stark, aber man sieht auch, dass das Upgrade funktioniert."

"Die haben wahrscheinlich ein bisschen Sandbagging gemacht vorher", so Wolff, "aber so viel, wie die auf das Auto getan haben, muss man überlegen, wie man damit umgeht."

Des Weiteren ist der ehemalige Chef des siebenmaligen Champions von dessen jüngster Performance alles andere als überrascht: "Wenn der sich im Kopf wohlfühlt, dann fliegt der. Und gerade [auf] Strecken, wo er in der Vergangenheit sehr gut war", betont Wolff. "Also vor Silverstone müssen wir uns warm anziehen, weil dort wird er alles versuchen."

Den Crash seines Teamkollegen kommentiert Hamilton nach der Session folgendermaßen: "Ich denke, die Autos sind generell schwer zu fahren."

"Für mich hat sich das Auto gut angefühlt. Wir hatten im Qualifying prinzipiell dasselbe Set-up. Ich weiß, dass Charles am gesamten Wochenende schnell war."

Dazu erwähnt Hamilton, dass er selbst gerade in Kurve vier versuchte, so spät wie möglich zu bremsen. "Ich glaube, Charles hat versucht, so viel Geschwindigkeit wie möglich in diese Kurve mitzunehmen", so seine Einschätzung, "und leider hat sich das nicht für ihn ausgezahlt."

"Aber er wird im Rennen trotzdem wirklich schnell sein. Wir versuchen mit dem Auto einfach immer, die perfekte Balance zu finden, und das ist fast unmöglich. Aber du versuchst immer und immer näher heranzukommen."

Schmaler Grat bei den Reifen

Das Fenster, in dem die Pirelli-Reifen funktionieren, ist laut Hamilton sehr klein. "Du musst in den Kurven eins, zwei und drei wirklich pushen, nur, damit du in Kurve vier und auf dem Rest der Runde strauchelst."

An einen schmaleren Grat zwischen Sekt oder Selters kann sich Hamilton in seiner Karriere nicht erinnern. Dennoch betont er stolz: "Ich bin mit dem Fortschritt, den wir in puncto Balance gemacht haben, sehr zufrieden. Selbstverständlich können wir uns immer noch ein wenig steigern."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Hülkenberg in den Top 10: Audi erkennt klaren Fortschritt
Nächster Artikel Set-up oder Strecke? Warum George Russell wieder vor Kimi Antonelli steht
Mehr von
Alexis Hoffmann

Erstmals seit Silverstone 2024: Stroll schneller als Alonso im Qualifying!

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Erstmals seit Silverstone 2024: Stroll schneller als Alonso im Qualifying!

Alonso vor Barcelona-Abschied? Spekulationen um Alpine-Rückkehr für 2027

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Alonso vor Barcelona-Abschied? Spekulationen um Alpine-Rückkehr für 2027

Toto Wolff: Warum Russell in Monaco nachträglich Vierter werden müsste

Formel 1
Formel 1
Monaco
Toto Wolff: Warum Russell in Monaco nachträglich Vierter werden müsste
Mehr von
Lewis Hamilton

"Wo ist unsere Innovation?": Hamilton verrät, wie er Ferrari verändert hat

Formel 1
Formel 1
"Wo ist unsere Innovation?": Hamilton verrät, wie er Ferrari verändert hat

Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Formel 1
Formel 1
Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari
Mehr von
Ferrari

Charles Leclerc kleinlaut: "Gibt keine Entschuldigung" für Q3-Crash

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Charles Leclerc kleinlaut: "Gibt keine Entschuldigung" für Q3-Crash

Ferrari geht volles Risiko: Das steckt im umfangreichen Barcelona-Update

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Ferrari geht volles Risiko: Das steckt im umfangreichen Barcelona-Update

Lewis Hamilton: Seltene Offenheit über Kim Kardashian

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton: Seltene Offenheit über Kim Kardashian

Aktuelle News

Liveticker 24h Le Mans 2026: Dreikampf Toyota, Cadillac und BMW

24h Le Mans
24h Le Mans
Liveticker 24h Le Mans 2026: Dreikampf Toyota, Cadillac und BMW

Red Bull halbiert Rückstand auf Mercedes: Verstappen bleibt skeptisch

Formel 1
Barcelona
Red Bull halbiert Rückstand auf Mercedes: Verstappen bleibt skeptisch

Barcelona-Samstag in der Analyse: Pole für Russell, nächster Leclerc-Crash

Formel 1
Barcelona-Samstag in der Analyse: Pole für Russell, nächster Leclerc-Crash

Set-up oder Strecke? Warum George Russell wieder vor Kimi Antonelli steht

Formel 1
Barcelona
Set-up oder Strecke? Warum George Russell wieder vor Kimi Antonelli steht