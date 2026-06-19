Hat Mercedes Max Verstappen ein Angebot unterbreitet?

Die "Silly Season" der Formel 1 nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem es bereits in den vergangenen Jahren immer wieder das Gerücht gab, dass es Max Verstappen zu Mercedes ziehen könnte, brachte Ralf Schumacher dieses Szenario nun erneut ins Spiel.

Im Podcast Backstage Boxengasse von Sky sagt der Experte in der aktuellen Ausgabe, dass man im Fahrerlager darüber spreche, "dass Toto Wolff [Max] ein Angebot gemacht hat". Allerdings sei das Angebot finanziell "so schlecht" gewesen, dass es für Verstappen nicht interessant gewesen sei.

Die Geschichte rief Max Verstappens Vater Jos auf den Plan, der Schumachers Aussagen in den sozialen Medien so kommentiert: "Ralf, du bringst schon wieder falsche Informationen." Es ist nicht das erste Mal, dass Verstappen und Schumacher sich uneinig sind.

Erst zwei Monate zuvor hatte der Niederländer in den sozialen Medien geschrieben, dass Schumacher "viel Scheiße" rede, nachdem der Experte zuvor behauptet hatte, dass es bei Red Bull intern Probleme gebe und es "ein bisschen drunter und drüber" gehe.

Ganz unabhängig von Schumachers neuen Aussagen gibt es weiterhin Spekulationen über Max Verstappens Zukunft, weil es bislang kein klares Bekenntnis dazu gab, dass der viermalige Weltmeister auch im kommenden Jahr für Red Bull fahren wird.

Will Red Bull Verstappen die Ausstiegsklausel abkaufen?

Zwar hat er dort noch einen Vertrag bis 2028, doch Verstappens Manager Raymond Vermeulen bestätigt in der aktuellen Ausgabe von Sport Bild, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, die es dem Niederländer ermöglichen würde, das Team vorzeitig zu verlassen.

"Wir haben einen Vertrag bis 2028. Natürlich gibt es Ausstiegsklauseln, die gab es immer. Wir haben aber nie eine eingelöst. Im Gegenteil. Wir waren immer loyal und werden es auch bleiben. Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden", stellt Vermeulen klar.

Gleichzeitig betont er aber auch, dass man das "natürlich mit der Möglichkeit zu gewinnen" tun wolle. Oder anders gesagt: Verstappen möchte grundsätzlich bei Red Bull bleiben, allerdings die Perspektive sehen, dort bald wieder siegfähig zu sein.

Laut Sport Bild möchte Red Bull Verstappen seine Ausstiegsklausel nun abkaufen, um sämtlichen Spekulationen einen Riegel vorzuschieben und den Niederländer fest bis Ende 2028 zu binden. "Wir möchten, dass die Entscheidung bald fällt, damit jeder weiß, woran er ist", so Vermeulen.

Der Manager erklärt, dass eine Entscheidung "noch vor der Sommerpause" fallen könnte, also bis Ende Juli. Bis dahin wird Schumacher vermutlich nicht der letzte Experte sein, der Verstappen mit einem Wechsel zu einem anderen Team in Verbindung bringt.