Hollywood-Filmstar wird neuer Botschafter der Formel 1

Im 2025 erschienenen Formel-1-Film sieht man ihn als Joshua Pearce an Teamkollege Sonny Hayes - gespielt von Brad Pitt - verzweifeln, doch nun erhält Schauspieler Damson Idris auch im echten Leben eine Rolle in der Königsklasse: Wie die Formel 1 bekanntgibt, wird der Brite neuer Markenbotschafter der Serie.

"Mich haben schon immer Bereiche angezogen, in denen Kultur, Leistung und Präzision aufeinandertreffen, und die Formel 1 steht genau im Zentrum davon", sagt der 34-Jährige. "Ich hatte schon vor dem Film enormen Respekt vor ihr, aber der engere Kontakt hat mir ein echtes Verständnis für die Innovation, das Herz und die Intensität hinter all dem vermittelt - und für das Elite-Niveau, auf dem die Fahrer agieren."

"Ich bin aufrichtig begeistert, diese Rolle als globaler Botschafter zu übernehmen. Jetzt Teil dieser Welt zu sein, bedeutet mir viel, und ich bin stolz darauf, etwas zu repräsentieren, das Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und verbindet", so Idris.

Als globaler Markenbotschafter wird Idris als Brücke zwischen der Welt der Formel 1 und der breiteren Kultur- und Unterhaltungslandschaft fungieren. Er wird mehrere Grands Prix besuchen und die Formel 1 bei verschiedenen Inhalten, Partner-Aktivitäten sowie allgemeinen Werbemaßnahmen unterstützen, um eine neue Welle von Fans für den Sport zu begeistern.

"Ich freue mich sehr, Damson Idris offiziell in der Formel-1-Familie willkommen zu heißen", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Nach seiner Hauptrolle in 'F1 The Movie', der an den Kinokassen Geschichte schrieb und dazu beitrug, unseren Sport einem neuen Publikum näherzubringen, stößt er nun als offizieller globaler Markenbotschafter zu uns."

"In der Formel 1 dreht sich alles um Authentizität, und Damson brennt für den Sport und teilt unsere Vision, ihn weiter wachsen zu lassen. Es ist daher fantastisch, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen werden. Mit seiner unglaublichen Plattform und seiner Position im Unterhaltungs- und Lifestyle-Bereich werden wir gemeinsam die Grenzen dessen verschieben, wie wir Fans erreichen."

Der Film hat bislang mehr als 630 Millionen Dollar in die Kinokassen gespült und ist damit der erfolgreichste Sportfilm aller Zeiten. Daher überrascht es auch nicht, dass jüngst eine Fortsetzung des Streifens angekündigt wurde.

Im Film fesselte Idris das Publikum als Joshua Pearce, ein aufstrebender Fahrer innerhalb eines fiktiven Teams namens APX GP inmitten des Fahrerlagers. Das Projekt wurde während echter Grands Prix unter voller Mitwirkung der Formel 1 gedreht und brachte Idris Seite an Seite mit Teams, Fahrern und dem Rennbetrieb zusammen.