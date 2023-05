"Horrende Kosten": Kommt 2026 ein einfacheres Formel-1-Getriebe?

Die Formel-1-Teams wollen im Zuge des neuen Motorenreglements ab 2026 die "horrenden" Kosten verringern, die das aktuelle Getriebe verursacht. Laut Aston-Martin-Teamchef Mike Krack verschlingt das Getriebe rund acht bis neun Millionen US-Dollar pro Saison, ohne ein großer Faktor bei der Performance zu sein.

Während die Regeln für die Motoren für 2026 schon fix sind, sind alle Themen rund um das Chassis noch unter Diskussionen. Kostenreduzierung ist ein wichtiger Faktor dabei, weswegen wohl auch das Getriebe zum Thema werden sollte. Vor einigen Jahren hatte die FIA schon erfolglos versucht, aus dem Getriebe ein Einheitsbauteil zu machen.

Und dafür, dass das Getriebe sportlich kein großer Faktor ist, kostet es für Krack zu viel: "Wenn man sich das Getriebe heutzutage ansieht und es mit anderen Motorsportkategorien vergleicht, ist das Getriebe kein Leistungsunterschied mehr", sagt er.

"Jeder hat mehr oder weniger die gleiche Leistung mit dem Getriebe. Aber die Kosten für Getriebe sind horrend, besonders wenn man es mit anderen Serien vergleicht", so der Aston-Martin-Teamchef, der nach dem am Mittwoch verkündeten Deal mit Honda und dem Umzug in die neue Fabrik derzeit schaut, ob das Team in Zukunft ein eigenes Getriebe bauen wird.

"In einer Welt der Budgetgrenze muss man sich die Frage stellen, ob es Sinn macht, eine so komplizierte Technologie zu verwenden, wenn es keinen Unterschied macht. Jedes Team schreibt einfach acht bis neun Millionen Dollar pro Jahr für Getriebe ab, bei denen es überhaupt keinen Leistungsunterschied gibt."

Krack betont, dass man derzeit mit der FIA darüber spricht, "ob es nicht sinnvoll ist, einfachere, kostengünstigere Getriebe zu verwenden, mit einfacherer Technologie und vielleicht auch weniger Einheiten pro Jahr, die man braucht, um den ganzen Sport nachhaltiger zu machen."

Krack: Kein Einheitsgetriebe, aber ...

"Die Summe der Ausgaben im Paddock beträgt über 100 Millionen Dollar pro Jahr. Man könnte sich fragen, ob das nötig ist, wenn man sich andere Kategorien ansieht", sagt er. "Das war der Grund, warum wir in Gesprächen sind und warum ich denke, dass wir als Sport diese Fragen stellen und darüber nachdenken müssen, ob es Sinn macht, die Dinge ein bisschen einfacher zu machen."

Krack betont, dass er nicht gleich ein Einheitsgetriebe einführen möchte, dennoch sieht er einige Stellschrauben, an denen man drehen könnte: "Die Liste könnte lang sein", meint er. "Es kann einen gesunden Kompromiss zwischen der Beibehaltung einer bestimmten Technologie geben."

Als Beispiel nennt er das Differential, das seiner Meinung nach "einzigartig" ist. "Man kann darüber reden, ob es übergangslos sein muss, man kann über die Anzahl der Gänge reden oder man kann ein gewisses Level an Standardisierung einführen", so Krack.

Vasseur: Budgetgrenze reicht

"Ich würde nicht so weit gehen und sagen, ein gemeinsames Getriebe für alle, oder das gleiche Getriebe für alle, aber Designspezifikationen oder so etwas, nur um die Kosten zu senken."

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur stimmt zwar zu, dass das Getriebe ein Ziel für Kostensenkungen sein könnte, hält aber allein die Anwesenheit der Budgetgrenze für ausreichend.

"Wir können sicherlich versuchen, etwas zu vereinfachen", sagt er. "Aber wir haben auch die Budgetgrenze und man kann nicht auf beiden Seiten spielen. Die Budgetgrenze, wenn sich alle daran halten, ist für mich ausreichend."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.