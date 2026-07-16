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Vor dem Großen Preis von Belgien bewertet WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli seine bisherige Saison auf einer Skala von 1 bis 10

Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Kimi Antonelli: So benotet er sich zur Saisonhälfte selbst

Kimi Antonelli hat laut eigener Aussage bislang keinen perfekten Job abgeliefert

Foto: Speedpictures Speedpictures

Kimi Antonelli gibt sich selbst für seine erste Saisonhälfte keine Bestnote. Auf die Frage, wie er seine bisherige Saison auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen würde, lautet die Antwort des WM-Spitzenreiters: "Ich würde sagen 8,5 von 10 Punkten."

Dabei gesteht der Mercedes-Pilot, dass er sich trotz seiner spektakulären Siegesserie und zahlreichen Polepositions den einen oder anderen Fehler geleistet hat. Zunächst wirft der 19-Jährige das FT3 beim Saisonauftakt in Melbourne in den Raum. "Das war nicht gut", so Antonelli, "denn ich hätte fast das Qualifying verpasst."

Kurz vor Ende der Session verlor Antonelli das Auto am Ausgang der ersten Kurvenkombination. Hätte die Crew der Silberpfeile es nicht geschafft, seinen lädierten Boliden rechtzeitig zu reparieren, wäre Antonelli beim ersten Saisonrennen von ganz hinten an den Start gegangen. Am Ende startete der in Bologna geborene Mercedes-Pilot aus der ersten Reihe und fuhr auf den zweiten Platz.

"Dann würde ich Japan nennen", fährt der WM-Spitzenreiter fort. "Ja, ich habe in Japan gewonnen, aber mein Start war wirklich schlecht. Offensichtlich haben wir meinen Stint etwas länger gezogen und hatten dann Glück mit dem Safety-Car."

"Da waren dann noch die Tracklimits im Miami-Sprint und das Qualifying in Barcelona", erklärt Antonelli. In Miami hatte sich der Mercedes-Pilot aufgrund von Tracklimit-Verstößen um zwei Positionen gebracht, während er sich in Barcelona nicht gegen seinen Teamkollegen George Russell durchsetzen konnte.

Abschließend wirft Antonelli das Qualifying zum Großen Preis von Österreich in den Raum. Während Russell seine Erfahrung ausspielte, um trotz einer gelben Flagge die Poleposition einzufahren, agierte Antonelli zu vorsichtig und verlor die Chance auf den Spitzenplatz.

Dennoch bleibt der 19-Jährige vor dem Großen Preis von Belgien unangefochten an der Spitze des WM-Klassements. Mit fünf Saisonsiegen und 179 Punkten auf dem Konto liegt Antonelli exakt 25 Zähler vor seinem Teamkollegen Russell.

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