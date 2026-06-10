Monaco: Antonelli gelingt, woran Prost, Senna oder Lauda scheiterten

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Kimi Antonelli holte in Monaco bereits seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Folge - Das schafften selbst zahlreiche mehrmalige Weltmeister in ihrer gesamten Karriere nie

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Bearbeitet:
Seriensieger Antonelli: Das schafften nicht einmal Prost oder Senna

Kimi Antonelli steht inzwischen bei fünf Grand-Prix-Siegen in Serie

Foto: LAT Images

Kimi Antonellis Rekordjagd ging auch am Wochenende in Monaco weiter. Durch seinen Sieg im Fürstentum wurde der gerade einmal 19-Jährige zum ersten Teenager in der Formel-1-Geschichte, der das Traditionsrennen in den Straßen von Monte Carlo gewann.

Zudem holte Antonelli in Monaco nach seinen Triumphen in China, Japan, Miami und Kanada bereits seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie. Damit gelang dem aktuellen WM-Leader etwas, an dem zahlreiche Legenden des Sports gescheitert sind.

Denn in der Geschichte der Formel 1 gab es zuvor erst neun Fahrer, die mindestens fünf Grand-Prix-Siege in Serie holten. Antonelli wurde am Sonntag zum zehnten und steht damit in dieser Hinsicht jetzt bereits auf einer Stufe mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Obwohl der Brite mit aktuell 105 Siegen der erfolgreichste Formel-1-Pilot der Geschichte ist, holte auch er in seiner Karriere nie mehr als fünf Siege am Stück. Am kommenden Wochenende in Barcelona könnte Antonelli Hamilton mit einem weiteren Triumph also sogar überflügeln.

Noch spannender ist zudem die Liste der Weltmeister, die es nie geschafft haben, fünf Grands Prix in Serie zu gewinnen. So endete beispielsweise die längste Siegesserie von Ayrton Senna, Alain Prost oder Fernando Alonso jeweils bei vier Rennen.

Auch Jochen Rindt, Damon Hill und Jenson Button gewannen nie mehr als vier Grands Prix nacheinander, und die längste Serie von Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Mika Häkkinen oder Jackie Stewart umfasst sogar jeweils "nur" drei Siege.

Komplett fair sind diese Vergleiche zwar nicht, weil die Formel-1-Autos heutzutage viel zuverlässiger als früher sind. Allerdings war es auch in den ersten Jahrzehnten der Königsklasse bereits möglich, zum Seriensieger zu werden.

In den 1960er-Jahren gewannen Jim Clark und Jack Brabham jeweils fünf Rennen in Folge, und bereits in den Saisons 1952 und 1953 triumphierte Alberto Ascari übergreifend siebenmal in Serie, was über viele Jahrzehnte Rekord in der Formel 1 war.

Um die längste Siegesserie überhaupt hinzulegen, müsste Antonelli allerdings ab jetzt noch fünf weitere Male gewinnen. Zehn Jahre lang hielt Sebastian Vettel den Rekord, nachdem er in der Saison 2013 neun Siege in Serie holte.

Erst 2023 wurde diese Bestmarke von Max Verstappen geknackt. Er gewann zehnmal in Folge, was bis heute Rekord ist. Antonelli müsste also auch in Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa und Budapest gewinnen, um diese Serie einzustellen.

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