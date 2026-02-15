Knallhart-Abrechnung bei Haas: Ocon reagiert auf Teamchef-Kritik

Esteban Ocon hat auf die unverblümte Analyse seiner Formel-1-Saison 2025 durch Haas-Teamchef Ayao Komatsu reagiert - und betont dabei, dass ihn die harten Worte nicht unvorbereitet getroffen haben.

Komatsu hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass man sich vom Grand-Prix-Sieger in seinem ersten Jahr bei der US-Truppe "mehr erhofft" habe. Der Teamchef stellte klar: "Niemand ist mit Estebans sportlichen Ergebnissen zufrieden."

Hintergrund: Ocon beendete die Weltmeisterschaft 2025 lediglich auf dem 15. Rang. Mit 38 Punkten lag er drei Zähler hinter seinem Rookie-Teamkollegen Oliver Bearman. Auch im Qualifying-Duell zog der Routinier den Kürzeren: Bearman behielt (bereinigt um technische Probleme) mit 17:11 die Oberhand.

Die Zahlen lügen nicht, denn Ocons Leistungen waren über das Jahr hinweg schwankend, während Bearman eine steile Formkurve zeigte, die mit Platz vier in Mexiko ihren Höhepunkt fand.

Ocon gibt Komatsu recht: "War 50:50"

Ocon akzeptiert das Urteil seines Vorgesetzten - auch deshalb, weil Komatsu die Schuld nicht allein beim Fahrer suchte. Der Teamchef räumte ein, dass Haas es nicht geschafft habe, dem mittlerweile 29-Jährigen ein Auto hinzustellen, in dem er sich wohlfühlte.

"Es war keine wirkliche Überraschung, Ayaos Kommentare zu lesen", sagte Ocon im Rahmen der diesjährigen Testfahrten in Bahrain. "Wir haben im Winter viel gesprochen, und es war offensichtlich eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen für das gesamte Team. Es lief nicht gerade reibungslos."

Ocon betont jedoch: "Wenn man den ganzen Artikel liest, sieht man, dass das Team ebenfalls Verantwortung übernommen hat. Ayao sagte, es stand 50:50."

Mysteriöse Bremsprobleme beim VF-25

Ein Hauptgrund für das enttäuschende Abschneiden war Ocons Unzufriedenheit mit dem Fahrverhalten des VF-25, insbesondere in der Bremsphase. Laut Ocon waren diese Probleme spezifisch für seine Seite der Garage.

"Ich habe es letztes Jahr oft gesagt: Über zwölf, 13, 14 Rennen hinweg hatte ich diese Probleme mit blockierenden Vorderrädern und Instabilität", so der Franzose weiter. "Das war auf der anderen Seite der Garage ganz anders."

Für ihn sei es kein Problem des Selbstvertrauens oder des Fahrstils gewesen: "Bei ähnlichem Bremsdruck und identischen Bedingungen blockierten bei mir die Räder, auf der anderen Seite jedoch nicht."

Der Umschwung von Abu Dhabi macht Hoffnung

Sein Aufwärtstrend beim Saisonfinale in Abu Dhabi unterstreicht für Ocon, dass er nichts verlernt hat. Nachdem er sich am Freitag noch "wie ein Rookie" fühlte, brachten Set-up-Änderungen die Wende: Einzug in Q3, Sieg im Quali-Duell gegen Bearman und Platz sieben im Rennen.

"Bis zum Freitag in Abu Dhabi war das [das Problem]", erklärt Ocon. "Was auch immer wir in Abu Dhabi geändert haben - ich werde nicht ins Detail gehen, das bleibt intern -, plötzlich erwachte das Auto zum Leben."

"Am Freitag war ich noch eine halbe Sekunde von dem weg, wo ich hätte sein sollen. Am Samstagmorgen haben wir dann so performt, wie wir es sollten. Ein tolles Q3, Platz sieben im Rennen - das ist das, was wir die ganze Saison gebraucht hätten."

Ocons Fazit für die neue Saison: "Wir arbeiten alle zusammen und versuchen immer unser Bestes. Es gab Dinge, die wir als Team insgesamt verpasst haben und die wir hätten besser machen müssen. Ich erwarte, dass uns das dieses Jahr gelingt und wir das vergangene Jahr hinter uns lassen."