Lando Norris gibt mentale Probleme zu: Schwäche oder Superkraft?

Helmut Markos Äußerungen über Lando Norris haben die Debatte über mentale Gesundheit und mentale Leistungsfähigkeit im Motorsport neu entfacht. Am Rande des US-Grand-Prix geriet der Motorsportkonsulent von Red Bull in die Kritik, weil er in einem Interview die Titelchancen des McLaren-Piloten mit denen von Max Verstappen verglich und dabei auf die - wie er es nannte - "mentalen Schwächen" von Lando Norris hinwies.

"Mental und fahrerisch ist er der Beste", hatte Marko bei oe24 über Verstappen gesagt. "Norris hat eine Startschwäche, außerdem ist er nicht der Stärkste im Kopf. Dabei wird der Druck mit jedem Rennen größer, weil in Wahrheit muss er jedes Mal gewinnen, um den Rückstand noch aufzuholen. Da tut sich Max beim Verteidigen schon leichter."

Norris selbst hatte vor einigen Wochen zugegeben, dass er vor Qualifying und vor Rennen immer noch sehr nervös sei. "Sonntags esse ich kaum etwas. Es fällt mir schwer, sonntags etwas zu trinken, einfach wegen der Nerven und des Drucks."

Das kam bei McLaren allerdings nicht gut an. Teamchef Andrea Stella sagte, es sei, "als würde man mit einem Kommentar die Arbeit von 20 Jahren zerstören. Max wurde wegen Fluchens angegangen. Für mich ist das, was ein Mitglied der F1-Gemeinschaft gesagt hat, viel schlimmer als ein böses Wort an der falschen Stelle".

Es ist nicht der erste Kommentar von Marko, den manche als veraltet einstufen würden, aber man kann darüber streiten, ob der Österreicher Psychospiele gespielt hat oder einfach nur geradlinig war.

Diese Eigenschaft hat den 81-Jährigen zu einem beliebten Gesprächspartner für die Formel-1-Medien gemacht. Wer Marko etwas fragt, bekommt eine ehrliche Antwort, egal wie sie ankommt oder ob sie der PR-Linie entspricht.

Das sagt ein Mentaltrainer dazu

Diese Ehrlichkeit kann oft erfrischend sein, aber indem er Norris' Erfahrungen vor dem Rennen als psychische Schwäche abtat, überschritt Marko nach Ansicht von Experten auf diesem Gebiet unwissentlich eine rote Linie.

Simon Fitchett, ein Mentaltrainer und Psychotherapeut, der früher Sergio Perez, David Coulthard und Jerome D'Ambrosio in der Formel 1 trainiert hat, hält Markos Kommentare für potenziell schädlich. Nicht für Norris, der sie wahrscheinlich abgetan hat, sondern für andere Menschen auf der ganzen Welt, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und noch nicht bereit sind, diese zu lindern oder zu überwinden.

"Wenn man sich ansieht, was Helmut Marko gesagt hat, ist es enttäuschend, so etwas zu hören, vor allem, wenn man bedenkt, dass psychische Gesundheit im Moment weltweit ein großes Thema ist, mit so vielen externen Faktoren", sagt Fitchett gegenüber Motorsport.com Global, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Ich bin der Meinung, diese Kommentare gingen unter die Gürtellinie. Wenn Menschen versuchen, jemanden oder etwas nach unten zu ziehen, versuchen sie eigentlich oft, sich selbst nach oben zu ziehen. Wenn man sich alle Sportarten anschaut, versuchen die Leute, sich gegenseitig schlecht zu machen, um zu verunsichern oder eine Reaktion oder eine Ablenkung zu erzeugen."

Nimmt selten ein Blatt vor den Mund: Helmut Marko Foto: Motorsport Images

Red-Bull-Teamchef Christian Horner lobte seinen Mercedes-Rivalen Toto Wolff dafür, dass er in der Vergangenheit über mentale Probleme gesprochen habe. Verstappen hat auch einen Beitrag geleistet, indem er an dem beliebten Motorsport-Rennen "Race for Mental Health" teilgenommen hat.

Dieses sammelt Geld für Mind, die führende britische Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit, die mit Mercedes zusammenarbeitet und zuvor eine Partnerschaft mit McLaren eingegangen war.

Was auch immer Markos Absichten sein mögen, es muss betont werden, dass die Beurteilung der psychischen Stärken und Schwächen eines Fahrers im Allgemeinen nicht dasselbe ist, wie sich über die psychische Gesundheit einer Person lustig zu machen.

"Depressionen, Angstzustände und damit verbundene Verhaltenssymptome fallen unter den Begriff der psychischen Gesundheit", sagt Fitchett, der derzeit eine Reihe junger Fahrer ausbildet.

"Natürlich können Angstzustände, Depressionen, Panikattacken und die Unfähigkeit zu essen die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Aber wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sich gewisser Schwächen bewusst ist und sie gerne mitteilt, und mit jemandem, der sie ein wenig auslotet, um zu sehen, ob er eine Reaktion bekommt."

Offenheit wirklich Schwäche oder vielleicht sogar Stärke?

Doch während McLaren und Red Bull mit ihren Zweikämpfen auf und neben der Strecke weiterhin für Gesprächsstoff sorgen, scheint es interessanter und für die gesamte Diskussion relevanter zu sein, ob die von Marko angesprochene mentale Schwäche wirklich eine ist oder ob Norris' erfrischende Offenheit in Bezug auf seine mentale Gesundheit mit der Zeit tatsächlich zu einer Stärke werden könnte.

Auch Lewis Hamilton, der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten, hat sich zu seinem Kampf gegen Depressionen geäußert, und Wolff nannte es eine "Superkraft", nachdem er diese mit Hunderten von Therapiestunden in den Griff bekommen hatte.

In einem Sport, in dem der Druck, für die Ergebnisse eines 1.000-Mann-Teams verantwortlich zu sein, enorm ist, in dem Rennen durch hauchdünne Abstände entschieden werden und in dem Leben auf dem Spiel stehen, sind die Fahrer Sportler, die sowohl körperlich als auch geistig in Bestform sein müssen, um erfolgreich zu sein.

So wie junge Fahrer, die zum ersten Mal den G-Kräften der Formel 1 ausgesetzt sind, vielleicht noch einmal ins Fitnessstudio gehen müssen, um ihre Nackenmuskulatur zu stärken, ist das Erkennen und Anerkennen einer mentalen "Schwäche" der erste Schritt, sie anzugehen.

Als Person des öffentlichen Lebens hat Norris' ständige Offenheit in Bezug auf seine psychische Gesundheit zweifellos vielen Menschen geholfen, die selbst mit Problemen zu kämpfen haben.

Und obwohl sein Eingeständnis, dass er sich vor jedem Grand Prix schlecht und nervös fühle, aufschlussreich war, weil es selten ist, dass ein Fahrer dies laut ausspricht, argumentiert er, dass dies tatsächlich zu einem Werkzeug geworden ist, das ihm hilft, Leistung zu bringen, und das in seinem Werkzeugkasten neben seiner typischen extremen Selbstkritik liegt, über die er auch viel Spott erntet.

Norris in einem Jahr schon viel weiter?

"Es geht nur darum, wie man das in etwas Positives umwandelt. Es geht darum, wie man sich davon nicht negativ beeinflussen lässt, sondern wie man es auf eine gute Art und Weise nutzen kann, um sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren", sagt er.

"Ich hatte in der Vergangenheit viel damit zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viel besser damit umgehen kann und es mich nicht mehr so sehr beeinflusst. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich einfach losfahren muss, und das ist alles, was ich tun kann, ohne über diese äußeren Dinge nachzudenken. An dem Punkt, an dem ich jetzt bin, wo ich um Siege und die Meisterschaft kämpfe, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass es nur ein weiteres Wochenende ist."

Fitchett, der schon mit vielen Fahrern gearbeitet hat, sieht in Norris' Art, mit Problemen umzugehen, eher eine Stärke als eine Schwäche: "Für mich ist es definitiv ein Zeichen von Stärke, dass er sich wohl dabei fühlt, das zu sagen", meint er. "Sonst würde er es nicht sagen. Das verdient großen Respekt, denn es gibt so viele, die schweigen."

"In den vergangenen Jahren saß Lando nicht in einem Auto, mit dem er Rennen gewinnen konnte, und jetzt wurde er in eine Position gedrängt, in der von ihm erwartet wird, Rennen zu gewinnen, und das ist für jeden ein enormer Druck."

Fitchett arbeitete unter anderem schon mit Sergio Perez zusammen Foto: Motorsport Images

"Ich hatte das Privileg, in meinen sieben Jahren in der Formel 1 mit einigen Fahrern zusammenzuarbeiten, und ich habe sie oft kämpfen sehen. Wenn man lernt, damit umzugehen, ist das ein entscheidender Faktor. Das ist für mich der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage."

Er betont: "Keiner von uns ist geschützt und natürlich gibt es immer kleine Schwankungen, aber wenn man sich Norris heute im Vergleich zu den letzten fünf oder sechs Rennen ansieht, dann hat er sich sehr weiterentwickelt. Wenn man sich Lewis heute anschaut, dann ist er ein absolutes Vorbild für junge Fahrer, und er hat sich jede Saison weiterentwickelt."

"Man muss wirklich lernen, mit diesen äußeren Ablenkungen oder Dingen, die einen aus der Bahn werfen können, umzugehen, aber ich habe großen Respekt vor Lando, dass er so offen damit umgeht."

"Für mich ist das eine Stärke, weil er es wirklich zugegeben hat: 'Ich weiß, dass ich das und das und das nicht so gut kann.' Aber ich sage Ihnen was: Geben Sie ihm noch ein Jahr oder so, dann wird er in diesen Bereichen eine enorme Widerstandsfähigkeit entwickelt haben."

Fitchett und sein Boxbeispiel

Trotzdem ist die Formel 1 längst ein Umfeld, in dem jede Schwäche als Todsünde gilt. Hat Norris seinen Konkurrenten also eine Chance gegeben, die sie gnadenlos ausnutzen können, oder hat er sie bereits entwaffnet, indem er ihnen zuvorkam? Wenn die Schwachstelle bereits offen liegt, was bleibt dann noch, um sie auszunutzen?

"Ein gutes Beispiel kommt aus dem Boxsport", sagt Fitchett. "Vor einigen Jahren gab es einen Kampf zwischen Weltmeister Carl Froch und George Groves, der wirklich in seinen Kopf gelangt war. Nach ihrem ersten Kampf suchte Froch einen Sportpsychologen auf, und Groves versuchte, ihn damit anzustacheln."

"Aber Frochs ganzes Verhalten und seine Reaktion waren ganz anders, er sagte gar nichts. Man konnte sehen, dass Carl den zweiten Kampf mental gewonnen hatte, noch bevor sie in den Ring stiegen. Groves wusste nicht, was er tun sollte, er bekam nicht die Reaktionen von Froch, die er vorher bekommen hatte."

"Und weil es dieses Stigma gibt - und das gibt es definitiv im Motorsport - dann denkt man, dass wenn jemand mit einem Psychologen arbeitet, dann nur, weil er eine Schwäche hat. Nun, keiner von uns ist unfehlbar. Wir alle haben Stärken und Schwächen, und wir alle sind anders als die anderen."

"Froch sagte, er habe sich an einen Psychologen gewandt, weil er nichts unversucht lassen wollte, um seine Schwächen zu erkennen und noch stärker zu werden. Er wünschte, er hätte das schon vor Jahren getan."

"Es gibt einige Formel-1-Fahrer, die mit Psychologen arbeiten, aber sie wollen das geheim halten. Das muss man natürlich respektieren, aber gleichzeitig zeigt es auch, dass man diese Informationen nicht preisgeben will, vielleicht weil man Angst davor hat, was die anderen denken", so Fitchett.

"Selbstbewusstsein ist eine der wichtigsten Eigenschaften in allem, was wir im Leben tun, sei es im Spitzensport oder im Geschäftsleben. Denn wenn man erst einmal verstanden hat, wer man ist und welche Stärken und Schwächen man hat, dann kann man auch andere sehr schnell verstehen. Und das ist wirklich eine Superkraft."