Lewis Hamiltons Unfall mit Fernando Alonso in Spa: Aufprall mit 45g!

Mercedes hat bestätigt, dass Lewis Hamilton bei seinem Unfall mit Fernando Alonso in Spa mit Kräften von 45g auf dem Asphalt aufgeschlagen ist. Der Brite war in der ersten Runde des Großen Preises von Belgien mit dem Alpine-Piloten aneinandergeraten und in Les Combes mit dem Heck aufgestiegen. Beim Aufprall wurde das Auto anschließend stark beschädigt.

Hamilton verlor Wasserdruck und musste sein Fahrzeug eine halbe Runde später am Streckenrand parken. Ob Teile wie das Getriebe und der Motor weiter verwendet werden können, untersucht Mercedes zuhause in der Fabrik.

"Es war ein großer, großer Aufprall", sagt Chefstratege James Vowles in einem Teamvideo. "Der Rekorder im Auto hat 45g gemessen, was für eine vertikale Belastung ziemlich hoch ist. Es gibt genug Bilder im Internet, die zeigen, wie hoch das Auto war und wie es gelandet ist. Das war ziemlich hart."

Mercedes habe sofort nach der Landung festgestellt, dass Hamiltons Auto Kühlflüssigkeit verliert. "Man kann auf dem Onboard von Alonso sehen, dass die Kühlflüssigkeit einfach auf ihn zugeflogen ist. Dann begannen die Temperaturen ziemlich schnell anzusteigen und das war der Hauptgrund, ihn auf der Strecke zu stoppen", so Vowles.

"Wir werden jetzt ein paar Tage brauchen, um alle Komponenten zu überprüfen, denn es wird eindeutig eine Überlastung der Aufhängungskomponenten und des Getriebes gegeben haben, und wir müssen sicherstellen, dass wir das volle Ausmaß der Anforderungen vor Zandvoort verstehen."

Hamilton droht Strafe

Hamilton hatte erst in Belgien einen brandneuen Motor verbaut. Sollte dieser bei dem Unfall beschädigt worden sein, droht ihm im Laufe des Jahres eine Strafversetzung, weil er mit seinen Teilen schon an der erlaubten Grenze ist. Zwar hat er noch zwei andere Motoren im Pool, allerdings haben die schon eine hohe Laufleistung und werden nicht mehr über den Rest der Saison kommen.

Das Getriebe ist für ihn weniger ein Problem: Das kann Mercedes bei Hamilton sogar noch zweimal straffrei tauschen.

Vowles geht davon aus, dass Hamilton selbst nach dem Unfall in Ordnung sein wird. Der Brite musste aufgrund der gemessenen Kräfte ins Medical-Center, hatte sich aber ursprünglich geweigert und wurde daher von den Rennkommissaren verwarnt.

"Er wird okay sein. Er wird in Zandvoort wieder kämpfen", sagt Vowles. "Ich denke, er ist in erster Linie frustriert - frustriert darüber, dass er ein sehr schnelles Rennauto hatte und ein Podium möglich war. Aber wir alle sind hier, um zu kämpfen und weiterzumachen."

Mercedes will auch im Qualifying schnell sein

Zumindest habe die Pace von George Russell gezeigt, dass man im Rennen auf Augenhöhe mit Ferrari war, nachdem man im Qualifying noch einen deutlichen Rückstand hatte. "Ich denke, dass die Herangehensweise und die Philosophie, was man in Bezug auf die Renn- oder Qualifying-Pace macht, zwischen den beiden Teams unterschiedlich ist", sagt Vowles.

Denn der Unterschied zwischen Qualifying und Rennen ist zwischen den beiden Teams enorm groß. "Normalerweise würde man ein oder zwei Zehntel erwarten, aber keine Sekunde", so Vowles. "Was ich sagen kann, ist, dass wir im Rennen beim Reifenabbau auf sie aufholen. Es mag zum Teil an der Reifennutzung und der Leistung des Autos liegen, zum Teil aber auch am Abbau."

Zwar ist dem Team lieber, im Rennen stark zu sein, wo es Punkte gibt, aber: "Um an der Spitze mitzufahren, um unseren ersten Sieg in dieser Saison zu holen, müssen wir sicherstellen, dass das Qualifying besser wird, als es jetzt ist."

