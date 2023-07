Marc Surer über McLaren-Duo: Piastri wird Norris "einheizen"

Auf dem Podium stand er wegen der für ihn unglücklichen Umstände am Ende zwar nicht. Trotzdem könnte das Rennen in Silverstone ein Durchbruch für Formel-1-Rookie Oscar Piastri gewesen sein. Mit Rang vier holte der Australier sein bislang mit Abstand bestes Ergebnis in der Königsklasse.

"Er ist mir schon vorher aufgefallen", betont Experte Marc Surer in einem exklusiven Interview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und erklärt, Lando Norris habe intern in diesem Jahr "nach [Daniel] Ricciardo auf jeden Fall einen heißeren Gegner".

Zwar liegt Norris, der das interne Qualifyingduell gegen Ricciardo im Vorjahr mit 20:2 mehr als klar für sich entscheiden konnte, auch gegen Piastri aktuell wieder mit 9:1 vorne. Trotzdem betont Surer, dass der Rookie bereits einige starke Auftritte gehabt habe.

"Man konnte sehen: Der kann's!", so Surer. Einziges Problem: Piastri habe es vor Silverstone "nie ganz auf die Reihe gekriegt übers ganze Wochenende." Das änderte sich am vergangenen Wochenende mit Rang drei im Qualifying und Platz vier im Rennen.

"Der ist jetzt da und wird dem Lando Norris einheizen", ist sich Surer sicher. Ein gutes Zeichen für Piastri, denn auch Norris selbst hat sich laut Surer inzwischen zu einem Formel-1-Fahrer entwickelt, der irgendwann einmal den WM-Titel gewinnen kann.

"Er ist nicht von Anfang an [ein Überflieger] gewesen. Als er in die Formel 1 kam, habe ich gedacht, im Gegensatz zu anderen tut er sich eher schwer", so Surer. Tatsächlich landete Norris in seinen ersten beiden McLaren-Saisons 2019 und 2020 in der WM jeweils noch hinter seinem damaligen Teamkollegen Carlos Sainz.

2021 und vor allem 2022 hatte er Daniel Ricciardo dann aber klar im Griff, und Surer betont: "Er hat gelernt, er hat sich verbessert und ist inzwischen auf einem Niveau, wo man sagen kann, er könnte auch ohne Probleme Weltmeister werden mit seinem Talent."

"Aber er hat sich davon viel erarbeitet", stellt Surer auch klar. Der Experte betont aber gleichzeitig auch, es sei manchmal "besser, man erarbeitet etwas", anstatt sich nur auf sein reines Talent zu verlassen. Für ihn sei Norris heute "ein kompletter Rennfahrer".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.