Mark Webber: Hamilton "kompletter" und "sauberer" als Schumacher

Lewis Hamilton kann in diesem Jahr Michael Schumachers Rekord von sieben WM-Titeln in der Formel 1 einstellen. Einige Fans der Königsklasse streiten trotzdem darüber, ob der Brite wirklich auf einem fahrerischen Level mit Schumi und Co. ist. Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber erklärt in diesem Zusammenhang, dass für ihn "kein Zweifel" daran bestehe, dass Hamilton einer der besten Piloten aller Zeiten sei.

Der Australier, der in der Königsklasse zwischen 2002 und 2013 sowohl gegen Schumacher als auch Hamilton gefahren ist, sagt im Hinblick auf den Briten gegenüber 'Speedcafe.com' sogar: "Ich denke, er ist kompletter als Michael." Der Mercedes-Pilot sei auf der Strecke "technisch sauberer" als der Rekordweltmeister. Bei Hamilton sehe man "keine Trickserei im Kontakt mit anderen Fahrern."

Eine Anspielung auf die kontroversen Momente in Schumachers Karriere wie Adelaide 1994 oder Jerez 1997, als es jeweils Berührungen mit dem direkten WM-Rivalen gab. So etwas gebe es bei Hamilton nicht. "Wann wurde er das letzte Mal erwischt, dass er in der Boxengasse zu schnell war?", fragt Webber und erklärt, der 35-Jährige habe fast nie Ärger mit den Rennkommissaren.

Dabei sei auch Hamiltons Lebensstil kein Problem. Der Mercedes-Fahrer polarisiert, weil er zwischen den Rennen gerne auf Partys geht und sich auf den roten Teppichen dieser Welt ablichten lässt. Webber weiß, dass das nicht allen Formel-1-Fans gefällt. "Ich persönlich komme gut mit ihm klar, ich habe keine Probleme mit Lewis", stellt der Australier jedoch klar.

