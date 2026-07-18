Max Verstappen unkt nach Spa-Quali: "Formel-3-Auto mit Formel-1-Abtrieb"

Schon vor dem Rennwochenende in Spa-Francorchamps wurde erwartet, dass der Kurs in den Ardennen eine der anspruchsvollsten Strecken in Bezug auf das Energiemanagement sein würde. Laut vielen Fahrern im Grid hat das Qualifying, das Kimi Antonelli die Poleposition einbrachte, genau das bestätigt.

Fernando Alonso hatte bereits erklärt, dass das Hauptproblem im zweiten Sektor liegt, wo die Fahrer weitgehend ohne den Einsatz der MGU-K und somit ohne elektrische Leistung auskommen müssen.

Eine Folge davon ist eine schmerzhafte Erfahrung durch Pouhon, die schnelle Doppel-Linkskurve. In den vergangenen Jahren mussten die Fahrer dort ans absolute Limit gehen, doch laut Verstappen sieht das jetzt ganz anders aus.

"Den größten Teil von Sektor zwei fährt man nur mit dem [Verbrennungs-]Motor. Was ist das? 450, 500 PS, so um den Dreh - was, wie ich schätze, mehr oder weniger dem entspricht, was ein Formel-3-Auto hat, aber eben mit dem Abtrieb eines Formel-1-Autos", sagt der viermalige Weltmeister, nachdem er sich als Zweiter für den Großen Preis von Belgien qualifiziert hatte.

"Man kann sich also vorstellen, dass es natürlich nicht besonders aufregend zu fahren ist."

Wenn sie rein mit dem Verbrennungsmotor und ohne den Einsatz der MGU-K laufen, leisten die aktuellen Antriebseinheiten der Formel 1 rund 540 PS. Die in der Formel 2 eingesetzten Mecachrome-Motoren leisten rund 620 PS, was bedeutet, dass den Formel-1-Fahrern im mittleren Sektor von Spa tatsächlich weniger Leistung zur Verfügung steht.

Der Vergleich mit der Formel 3 ist allerdings nicht ganz exakt, da diese Autos laut offiziellen Angaben rund 380 PS leisten.

Verstappen fügt sofort hinzu, dass er die 2026er-Regeln lieber nicht jede Woche kritisieren möchte, nicht zuletzt, weil er das Gefühl hat, dass seine Meinung in der Formel 1 nicht von jedem geschätzt wird: Ehrlich gesagt möchte ich nicht hier sitzen und mich schon wieder beschweren, weil mich wahrscheinlich draußen vor der Tür jemand erschießen wird", scherzt er.

"Aber wie ich schon sagte, ich stelle mich mental einfach darauf ein und versuche, das Beste daraus zu machen, auch wenn es nicht das ist, was ich mag, und nicht das, was ich in der Formel 1 liebend gerne tue."

"Aber ja, ich kann mich auch zu Hause hinsetzen und gar nichts fahren, aber das bringt auch nichts, also gebe ich einfach mein Bestes", so der Red-Bull-Pilot.

"Pouhon ist keine Kurve mehr"

Verstappen war nach dem Qualifying längst nicht der Einzige, der Kritik äußerte. Er erhielt Unterstützung von Carlos Sainz, aber auch von beiden McLaren-Fahrern.

Lando Norris hatte schon in China gesagt, dass die Fans in Pouhon nicht mehr sehen würden, "wer die größten Eier hat", und am Samstag fügte er hinzu, dass die schnelle Doppel-Linkskurve nicht einmal mehr eine Kurve sei.

Am Freitag hatte er bereits darauf hingewiesen, dass die Fahrer durch Blanchimont rund 50 km/h verlieren. Teamkollege Oscar Piastri teilt diese Ansicht: "Pouhon ist auch ziemlich übel. Es ist wahrscheinlich treffender, es jetzt als Knick in der Geraden zu bezeichnen, weil es keine Kurve mehr ist", sagt der McLaren-Fahrer.

"Es ist schade, denn es war schon immer eine großartige Kurve, und für mich persönlich war es auch immer eine gute Kurve. Es ist seltsam, wenn man sieht, wie anders die Dinge dieses Jahr sind und auch, wie viel Leistung man am Kurvenausgang hat."

Letzteres bedeutet, dass sich die Fahrer von einer Kurve zur nächsten anpassen müssen. Das Herausbeschleunigen aus einer Kurve mit MGU-K-Unterstützung fühlt sich völlig anders an als das Herausbeschleunigen in Sektor zwei ohne elektrische Leistung.

"An vielen Stellen steht uns jetzt nur noch der Verbrennungsmotor als Kraftquelle zur Verfügung. Man kommt also aus manchen Kurven mit fast 1.000 PS heraus und aus anderen Kurven mit 550, 600 PS, oder was auch immer es ist", sagt Piastri.

"Sich darauf einzustellen, ist ziemlich hart. In gewisser Hinsicht war es definitiv anspruchsvoller, aber es ist ein ziemlich anderes Spa als in den vergangenen Jahren."

Verstappen beschreibt es sogar als eine völlig andere Strecke: "Es ist nicht nur Pouhon, es ist die gesamte Strecke. Es ist ein anderes Spa, aber ja, ich stelle mich mental darauf ein."

Die Fahrer hoffen, dass sich die Situation in den kommenden Jahren schrittweise verbessern wird. Das Gleichgewicht zwischen der Leistung des Verbrennungsmotors und der elektrischen Leistung soll in zwei Schritten angepasst werden, um bis 2028 schließlich eine 60:40-Aufteilung zu erreichen.