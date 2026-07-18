Quali: Red Bull spielt Windschatten-Spiele, doch Antonelli bleibt eiskalt

Kimi Antonelli (Mercedes) weiß, wie man das perfekte Geburtstagsgeschenk bereitet. Pünktlich zum 62. Geburtstags seines Vaters Marco schenkte der WM-Führende ihm die Poleposition beim Formel-1-Rennen in Belgien (hier live im Ticker verfolgen) - es ist die sechste des 19-Jährigen in dieser Saison.

Der Italiener brauchte für seine schnellste Runde 1:44.361 Minuten und war damit drei Zehntelsekunden schneller als der Rest. Der wurde diesmal von Max Verstappen (Red Bull) angeführt, der jedoch die Unterstützung seines Teamkollegen Isack Hadjar bekam und von diesem im letzten Sektor gezogen wurde.

Rang drei ging an McLaren-Pilot Lando Norris, der nach dem ersten Q3-Versuch noch geführt hatte, im zweiten Run aber einen Fehler in Kurve 13 machte und sich mit Rang drei begnügen musste, der aufgrund seiner Strafversetzung um zehn Plätze zu einem 13. Startplatz werden wird.

Stattdessen rückt George Russell auf Position drei auf, der von seinem Teamkollegen wieder einmal um eine halbe Sekunde verblasen wurde. Die Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton gehörten mit den Positionen fünf und sechs im Qualifying zu den Geschlagenen, genau wie Oscar Piastri (McLaren), der nicht über Rang sieben hinaus kam.

Best of the Rest wurde Arvid Lindblad (8./Racing Bulls) vor Gabriel Bortoleto (9.), der Audi in Q3 brachte. Sein Teamkollege Nico Hülkenberg scheiterte als 14. in Q2 und rollte mit einem Hydraulileck aus.

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Was passierte in Q1?

Der Witz war in unserer Redaktion schnell erzählt: "Wenn Aston Martin mit dem Update zwei Sekunden findet, sind sie immer noch Letzter." Tatsächlich war die Pace von Aston Martin erneut erschreckend und die Aussage daher wahr.

Cadillac ist dem Team weit enteilt, das auf das Autoupdate in Ungarn und das Motorenupdate in Zandvoort setzt. Den Amerikanern fehlten diesmal nur 0,022 Sekunden auf das Auto davor, wobei Esteban Ocon schon stark gegenüber seinem Teamkollegen abfiel.

Im Grunde ging es zwischen Williams und Haas darum, wer neben den beiden Hinterbänkler-Teams ausscheiden würde - und beide teilten schiedlich friedlich. Allerdings wurde es knapp: Alexander Albon fehlten gerade einmal 0,007 Sekunden auf Oliver Bearman, der den Cut knapp schaffte.

An der Spitze holte sich Lando Norris (McLaren) in 1:45.865 Minuten die Bestzeit vor den beiden Red Bulls von Max Verstappen (+0,065) und Isack Hadjar (+0,197). Lewis Hamilton, dessen Ferrari rechtzeitig zum Start von Q1 repariert werden konnte, wurde Vierter.

Ausgeschieden: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Esteban Ocon (Haas), 19. Valtteri Bottas (Cadillac), 20. Sergio Perez (Cadillac), 21. Fernando Alonso (Aston Martin) und 22. Lance Stroll (Aston Martin).

Was passierte in Q2?

Da alle acht Topautos locker die nächste Runde erreichten, ging es im Grunde nur darum, wer vom Rest den Sprung in die Top 10 schafft. Mit Arvid Lindblad, der im verbesserten Racing Bulls zwischenzeitlich auf Rang vier fuhr, war der erste logische Kandidat gefunden.

Sainz und Bearman hatten in ihren Autos keine Chance, und auch die beiden Alpines waren nicht schnell genug. Am Ende entschied es sich zwischen Gabriel Bortoleto (Audi) und Liam Lawson (Racing Bulls) im letzten Versuch. Lawson fuhr über die Linie und scheiterte um 0,038 Sekunden an der Zeit des Brasilianers.

Und Nico Hülkenberg? Der bekam von seinem Teamkollegen sechs Zehntel übergebrachten, schien aber auch ein technisches Problem zu haben. Zumindest musste er sein Auto auf der Inlap mit einem Hydraulikleck abstellen.

Die Bestzeit von Q2 ging in 1:45.142 Minuten an Kimi Antonelli von Charles Leclerc, dem bereits 0,255 Sekunden fehlten und Norris.

Ausgeschieden: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine), 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Nico Hülkenberg (Audi), 15. Carlos Sainz (Williams) und 16. Oliver Bearman (Haas).

Was passierte in Q3?

Zunächst gab es die dicke Überraschung durch Lando Norris, der sich im ersten Versuch auf Platz eins setzte und auch die Zeit von Antonelli um 0,039 Sekunden unterbot. Dahinter lauerten Leclerc, Verstappen und Hamilton, während Russell zunächst nur Sechster war.

Bevor aber die zweiten und entscheidenden Versuche gefahren wurden, hielt die Rennleitung die Session erst einmal an: Wie im zweiten Training am Freitag musste die Strecke in Kurve 14 vom Kies gesäubert werden, den diesmal Oscar Piastri dorthin befördert hatte.

Als es dann wieder losging, legte Max Verstappen vor. Vor ihm war Teamkollege Hadjar rausgefahren, der aufgrund einer Motorenstrafe jedoch für das Ergebnis ohnehin keine Rolle gespielt hatte. Daher war der Franzose dazu da, Verstappen im letzten Sektor Windschatten zu geben, was diesen zunächst auf Rang eins führte.

Doch Antonelli konnte sofort kontern und die Bestzeit um drei Zehntel nach unten schrauben. Russell gelang das nicht: Er musste sich hinter Norris auf Rang vier einsortieren, während die Ferraris noch dahinter blieben.

Doch was war mit Norris? Konnte er noch einmal wie im ersten Versuch nachlegen? Nein! Ein Fahrfehler in Kurve 13 raubte ihm alle Chancen, wobei der Brite ohnehin nie eine Chance auf die Pole hatte, da er aufgrund eines Motorenwechsels zehn Startplätze nach hinten muss. Dem McLaren-Piloten war das Gleiche passiert wie zuvor Pierre Gasly und Lewis Hamilton - er schlug jedoch nicht ein.

So geht's beim Grand Prix von Belgien weiter

Um 21 Uhr starten Kevin Scheuren und Stefan Ehlen ihre YouTube-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen. (Hier geht's zum YouTube-Kanal von Formel1.de!)

Am Sonntag ist der Rennstart in Spa-Francorchamps auf 15 Uhr angesetzt. Um 20 Uhr läuft dann der Livestream mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen, um pünktlich vor dem Beginn des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien fertig zu sein.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz können unserer aktuellen Übersicht entnommen werden. Details zur Wetterprognose gibt's in unserer Vorschau.

Nach Spa geht es direkt mit dem Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring weiter (24. bis 26. Juli). Anschließend folgt die Sommerpause mit drei rennfreien Wochenenden in Folge. (Hier geht's zum Formel-1-Kalender 2026!)

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgte in Kürze an dieser Stelle.