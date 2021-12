Max Verstappen: "Uns bringt ein Motorwechsel nicht viel"

Max Verstappen hat einen Motorwechsel vor den beiden letzten Saisonrennen der Formel 1 2021 ausgeschlossen. Mercedes hatte sich in Brasilien dieses Mittels bedient und damit bei Lewis Hamilton einen brandneuen Motor in den Pool gezogen, mit dem der Brite mehr Leistung hat. Das Defizit der Startplatzstrafe konnte er mit dem neuen Aggregat schon in Sao Paul wettmachen.

Doch bei Red Bull ist ein ähnliches Vorgehen keine Überlegung: "Wir haben bei einem neuen Motor nicht diese Leistungsspitze wie Mercedes", sagt Verstappen. Soll heißen: Während der Mercedes am Anfang stark ist und dann nachlässt, ist das Honda-Aggregat über die Lebensspanne konstanter. "Ein Motorwechsel würde uns also nichts bringen."

Die fünf Strafplätze zur Übersicht der Motorenstrafen würde Red Bull höchstens ziehen (müssen), wenn es ein Problem mit der Zuverlässigkeit geben würde. Doch davon geht Verstappen nicht aus: "Ich habe keine Zweifel. Ich weiß, was ich in Sachen Motor habe, und normalerweise sollten wir damit durchkommen."

In Saudi-Arabien stoßen die Fahrer nun auf neues Terrain. Dass er den neuen Kurs in Dschidda im Vorfeld ausgiebig im Simulator getestet hat, sieht Verstappen nicht als Vorteil an: Zum einen haben natürlich auch die anderen geübt, zum anderen komme es nicht darauf an. "Manchmal passt das Auto einfach besser zu einer Strecke als zu einer anderen", sieht er als entscheidenden Punkt.

Und darüber kann er noch nicht viel sagen. Zwar ist er die Strecke gefahren, doch wie etwa das Gripniveau in echt sein wird, das wird erst der Freitag zeigen.

Mit acht Punkten Vorsprung geht der 24-Jährige in die verbleibenden beiden Rennen, doch in Saudi-Arabien gilt WM-Rivale Lewis Hamilton als Favorit - auch dank seines neuen und leistungsstarken Motors.

Zudem hat der Brite nach zwei Siegen das Momentum auf seiner Seite - auch wenn Verstappen selbst nicht an Momentum glaubt. "Du musst an jedem Wochenende wieder neu gut performen", betont er.

"Wir werden es an diesem Wochenende sehen, aber ich finde es schwierig vorherzusagen, wie die Situation exakt sein wird. Es geht um Details, und auf einem Stadtkurs kann mehr passieren als auf einem normalen Kurs."

Die Frage ist auch: Würde es der Red-Bull-Pilot im Zweifel auf sicher spielen und die nötigen Punkte mitnehmen - oder würde er auf Sieg fahren? "Ich versuche immer das Rennen zu gewinnen", stellt er klar. "Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir nach Abu Dhabi immer noch vorne sind."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.