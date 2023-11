McLaren bestätigt: Pato O'Ward wird 2024 Formel-1-Ersatzfahrer

McLaren hat IndyCar-Fahrer Pato O'Ward als Ersatzfahrer für die Formel-1-Saison 2024 verpflichtet. Der Mexikaner ersetzt dabei im Grunde seinen IndyCar-Kollegen Alex Palou, der die Rolle zuvor inne hatte, dem Team aber den Rücken gekehrt hat, um bei seinem Team Ganassi zu bleiben.

O'Ward ist seit 2020 Teil der McLaren-Familie und durfte bereits diverse Entwicklungstests in einem alten Auto, den Young-Driver-Test 2021 in Abu Dhabi und ein Freies Training 2022 an gleicher Stelle bestreiten. Auch am heutigen Freitag bekommt er wieder einen Trainingseinsatz im Rahmen des Grand Prix und darf auch erneut am Young-Driver-Test nächste Woche teilnehmen.

Ab dem kommenden Jahr stößt er zudem zum Pool an Ersatzfahrern dazu. "Ich freue mich, diese neue Aufgabe in der McLaren-Racing-Familie zu übernehmen", sagt der 24-Jährige. "Ich habe schon viel Zeit mit dem Formel-1-Team verbracht, bin bereits im Freien Training gefahren und habe an einigen Tests teilgenommen."

"Ich habe immer gesagt, dass es nie ein schlechter Tag ist, wenn man in ein Formel-1-Auto einsteigen darf, und so freue ich mich darauf, neben meinen Fahrertätigkeiten bei Arrow McLaren im nächsten Jahr dem Reservefahrerpool beizutreten."

O'Ward war 2023 Vierter in der IndyCar-Serie und hat damit drei der letzten vier Saisons unter den Top 4 abgeschlossen. "Pato hatte eine beeindruckende Saison in der IndyCar-Serie und hat bei seinen Fahrertests gute Leistungen erbracht. Daher lag es nahe, den nächsten Schritt zu machen, da er nun für eine FIA-Superlizenz in Frage kommt", sagt Teamchef Andrea Stella.

"Angesichts des umfangreichen Kalenders ist es klug, sicherzustellen, dass wir über einen breiten Pool an Fahrern verfügen, auf den wir bei Bedarf zurückgreifen können. Wir freuen uns darauf, seine Fortschritte in dieser neuen Rolle zu sehen."

In der aktuellen Formel-1-Saison hätte McLaren als Mercedes-Kunde auf die Dienste von Mick Schumacher zurückgreifen können, zudem hatte man eine Vereinbarung mit Aston Martin, um deren Reservefahrer Stoffel Vandoorne und Felipe Drugovich nutzen zu können.

O'Ward hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eines Tages gerne in der Formel 1 fahren würde. Dafür würde er die IndyCar-Serie sofort sausen lassen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.