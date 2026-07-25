Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

Gehören George Russells Probleme jetzt der Vergangenheit an? Der Engländer konnte in den vergangenen Rennen nicht mehr mit Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli mithalten, wurde allerdings durch sein Auto ausgebremst, wie sein Team nach dem Rennen in Spa feststellte.

"Wir haben einen Fehler in unserer Software gefunden und mussten darauf reagieren", bestätigt Simone Resta, der stellvertretende Technikchef. "Schon in Silverstone gab es da etwas, aber das Problem war in Spa offensichtlicher, was eine der Strecken mit dem höchsten Rundenzeitverlust pro Leistungseinheit ist."

Das sollte Russells Rückstand auf den Shootingstar der Saison eigentlich erklären, Resta sagt allerdings auch, dass das Problem nicht nur das Auto von Russell betraf - sondern auch das Auto von Antonelli: "Die Software ist bei allen Autos dieselbe, und das Problem war in jedem Auto vorhanden", betont er, wirft aber noch ein: "Es hat George stärker betroffen als Kimi."

Dass Russell derzeit hinter den Leistungen seines Teamkollegen steht, habe zudem noch andere Gründe: "Wir müssen auch bedenken, dass Kimi bei der Gegenüberstellung ihrer Leistung in den letzten paar Rennen mit einer frischeren Antriebseinheit unterwegs war, die natürlich immer etwas besser ist als eine recht verschlissene", so Resta.

Das sollte sich aber ändern, wenn auch bei Russell eine frische Antriebseinheit im Auto verbaut wird.

"Es kommt also von allem etwas zusammen: Ein Teil Software, aber eben auch, dass Kimis Motoren-Programm zeitlich versetzt zu dem von George lief", so Resta. "Man rechnet alles zusammen, wenn man sich das Endergebnis ansieht."

Das Problem in der Software wurde von Mercedes auch entdeckt, weil Russell Druck auf das Team gemacht hatte. Er konnte sich die Unterschiede zwischen sich und seinem Teamkollegen nicht erklären, weswegen er von seinem Team Untersuchungen forderte, die nun zu diesem Problem führten.

"Wir sind als Team George wirklich dankbar dafür, dass er uns gefordert und auf einen Bereich aufmerksam gemacht hat, auf den wir uns konzentrieren mussten", sagt Resta. "Er war wirklich gut darin, die Dinge zu verstehen und uns darauf hinzuweisen. Wir waren schließlich in der Lage, die Lösung zu identifizieren und für dieses Rennen eine Korrektur vorzunehmen."

"Natürlich ist er sehr froh, dass wir der Sache auf den Grund gehen und sie beheben konnten. Es war eine gute Teamarbeit. Es war nicht gerade die einfachste Aufgabe. Wie gesagt, mit dem neuen Reglement gibt es noch viele Dinge zu lernen. Aber es ist ein Schritt nach vorne."