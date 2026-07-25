Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

DTM
Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

Formel 1
Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

DTM-Qualifying Oschersleben 1: Pole für Preining, Ärger bei Leader Thiim!

DTM
Oschersleben
DTM-Qualifying Oschersleben 1: Pole für Preining, Ärger bei Leader Thiim!

Schadensersatz nach Vegas-Debakel: F1 muss drei Millionen Dollar zahlen

Formel 1
Las Vegas
Schadensersatz nach Vegas-Debakel: F1 muss drei Millionen Dollar zahlen

Marc Marquez' klarer Plan: "Will aufhören, wenn ich noch Spaß habe"

MotoGP
Marc Marquez' klarer Plan: "Will aufhören, wenn ich noch Spaß habe"

DTM-Verwarnungen 2026: Der aktuelle Stand aller Piloten im Überblick

DTM
DTM-Verwarnungen 2026: Der aktuelle Stand aller Piloten im Überblick

Keine Siegchancen? Red Bull auf dem Hungaroring "eindeutig zu langsam"

Formel 1
Hungaroring
Keine Siegchancen? Red Bull auf dem Hungaroring "eindeutig zu langsam"
Formel 1

Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

Der Software-Bug, der George Russell einbremste, war auch bei Kimi Antonelli vorhanden: Trotzdem kann sich Mercedes die Leistungsunterschiede erklären

Norman Fischer
Veröffentlicht:
Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

George Russell fühlte sich im Auto benachteiligt

Foto: LAT Images

Gehören George Russells Probleme jetzt der Vergangenheit an? Der Engländer konnte in den vergangenen Rennen nicht mehr mit Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli mithalten, wurde allerdings durch sein Auto ausgebremst, wie sein Team nach dem Rennen in Spa feststellte.

"Wir haben einen Fehler in unserer Software gefunden und mussten darauf reagieren", bestätigt Simone Resta, der stellvertretende Technikchef. "Schon in Silverstone gab es da etwas, aber das Problem war in Spa offensichtlicher, was eine der Strecken mit dem höchsten Rundenzeitverlust pro Leistungseinheit ist."

Das sollte Russells Rückstand auf den Shootingstar der Saison eigentlich erklären, Resta sagt allerdings auch, dass das Problem nicht nur das Auto von Russell betraf - sondern auch das Auto von Antonelli: "Die Software ist bei allen Autos dieselbe, und das Problem war in jedem Auto vorhanden", betont er, wirft aber noch ein: "Es hat George stärker betroffen als Kimi."

Dass Russell derzeit hinter den Leistungen seines Teamkollegen steht, habe zudem noch andere Gründe: "Wir müssen auch bedenken, dass Kimi bei der Gegenüberstellung ihrer Leistung in den letzten paar Rennen mit einer frischeren Antriebseinheit unterwegs war, die natürlich immer etwas besser ist als eine recht verschlissene", so Resta.

Das sollte sich aber ändern, wenn auch bei Russell eine frische Antriebseinheit im Auto verbaut wird.

"Es kommt also von allem etwas zusammen: Ein Teil Software, aber eben auch, dass Kimis Motoren-Programm zeitlich versetzt zu dem von George lief", so Resta. "Man rechnet alles zusammen, wenn man sich das Endergebnis ansieht."

Das Problem in der Software wurde von Mercedes auch entdeckt, weil Russell Druck auf das Team gemacht hatte. Er konnte sich die Unterschiede zwischen sich und seinem Teamkollegen nicht erklären, weswegen er von seinem Team Untersuchungen forderte, die nun zu diesem Problem führten.

"Wir sind als Team George wirklich dankbar dafür, dass er uns gefordert und auf einen Bereich aufmerksam gemacht hat, auf den wir uns konzentrieren mussten", sagt Resta. "Er war wirklich gut darin, die Dinge zu verstehen und uns darauf hinzuweisen. Wir waren schließlich in der Lage, die Lösung zu identifizieren und für dieses Rennen eine Korrektur vorzunehmen."

"Natürlich ist er sehr froh, dass wir der Sache auf den Grund gehen und sie beheben konnten. Es war eine gute Teamarbeit. Es war nicht gerade die einfachste Aufgabe. Wie gesagt, mit dem neuen Reglement gibt es noch viele Dinge zu lernen. Aber es ist ein Schritt nach vorne."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!
Mehr von
Norman Fischer

Schadensersatz nach Vegas-Debakel: F1 muss drei Millionen Dollar zahlen

Formel 1
Formel 1
Las Vegas
Schadensersatz nach Vegas-Debakel: F1 muss drei Millionen Dollar zahlen

Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Mercedes betont trotz Problemen: Ferrari-Pace "nicht alarmierend"

FT2 Ungarn: Ferrari lässt die Konkurrenz im Staub zurück

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
FT2 Ungarn: Ferrari lässt die Konkurrenz im Staub zurück
Mehr von
George Russell

George Russell "nicht gut genug"? Lando Norris erklärt Fahrstil-Probleme

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
George Russell "nicht gut genug"? Lando Norris erklärt Fahrstil-Probleme

Mercedes findet Ursache: Sind die Probleme von Russell jetzt gelöst?

Formel 1
Formel 1
Mercedes findet Ursache: Sind die Probleme von Russell jetzt gelöst?

"Nicht so schön": Die Formel-1-Autos 2026 bleiben "kompliziert"

Formel 1
Formel 1
"Nicht so schön": Die Formel-1-Autos 2026 bleiben "kompliziert"
Mehr von
Mercedes

"Drehe dir den Hals um": Antonelli verrät irre Ansage von Papa Marco

Formel 1
Formel 1
"Drehe dir den Hals um": Antonelli verrät irre Ansage von Papa Marco

Ralf Schumacher: George Russell zerbricht am Druck im WM-Kampf

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher: George Russell zerbricht am Druck im WM-Kampf

"Ausnahmetalent": Italien feiert seinen Nationalheld Kimi Antonelli

Formel 1
Formel 1
"Ausnahmetalent": Italien feiert seinen Nationalheld Kimi Antonelli

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

DTM
Infos DTM Oschersleben 2026: Der Samstag im Livestream

Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

Formel 1
Mercedes bestätigt: Russells Software-Bug war auch bei Antonelli

DTM-Qualifying Oschersleben 1: Pole für Preining, Ärger bei Leader Thiim!

DTM
Oschersleben
DTM-Qualifying Oschersleben 1: Pole für Preining, Ärger bei Leader Thiim!