Neue Autos in der Formel 1: Wintertest wird 2026 deutlich verlängert

Die Formel-1-Teams werden zu Beginn der neuen Regelperiode ab 2026 ihre neue Technologie ausgiebiger testen können. Denn beim Treffen der Formel-1-Kommission in dieser Woche hat man sich darauf geeinigt, die Testfahrten vor der Saison 2026 stark auszuweiten - nämlich um das Dreifache im Vergleich zur aktuellen Situation.

Neun Testtage werden den Teams dann zur Verfügung stehen, die auf drei mal drei Tage aufgeteilt werden. Auf welchen Strecken die Wintertestfahrten stattfinden werden, steht aber noch nicht fest.

Gute Chancen dürften aber die üblichen Strecken für Wintertests haben: Auf dem Sachir International Circuit in Bahrain sowie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien finden die Tests in der Regel immer statt.

Das letzte Mal, dass Testfahrten im Vorfeld der Saison auf einer anderen Strecke stattfanden, war 2016 in Le Castellet. Dort waren damals aber nur Red Bull, Ferrari und McLaren im Einsatz. Der letzte kollektive Test auf einer anderen Strecke war im Februar 2015 in Jerez.

2026 steht die Formel 1 vor einer völlig neuen Ära: Neben einem neuen Fahrzeugkonzept kommen dann auch die neuen Formel-1-Motoren zum Einsatz, die vor dem Saisonstart auf Herz und Nieren getestet werden sollen. Daher haben sich die Teams auch auf eine Ausweitung der Tests auf neun Tage geeinigt.

In den vergangenen Jahren hatte die Formel 1 immer ein Sparprogramm absolviert: 2021 und 2023 fanden in Vorbereitung auf die Saison lediglich drei Testtage in Bahrain statt. 2022 hatte man aufgrund der neuen Autos offiziell noch einen dreitägigen "Shakedown" in Barcelona absolviert, der allerdings nicht übertragen wurde.

Auch 2020 hatte es noch sechs Testtage gegeben, die damals aber schon von acht runtergekürzt wurden, weil man die Testwochen von vier auf drei Tage einkürzte. Zum Vergleich: Bis 2015 hatte es im Frühjahr noch zwölf Testtage gegeben.

Im kommenden Jahr wird es jedoch noch einmal ein Sparprogramm geben. Auch 2025 stehen wieder "nur" drei Testtage auf dem Programm, Termin soll der 26. bis 28. Februar sein.

Offen ist aber auch hier noch, wo gefahren werden soll. Weil die Formel 1 im kommenden Jahr nicht mehr in Bahrain, sondern in Australien beginnt, ist Sachir nicht mehr die logische Lösung wie in den vergangenen Jahren. Daher plädieren einige Teams aus logistischen und Kostengründen für Barcelona.