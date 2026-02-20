Neue Formel-1-Regeln: Stefano Domenicali macht ein Versprechen
Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat die Fans dazu aufgerufen, angesichts der neuen technischen Regeln 2026 und der bereits laut gewordenen Kritik nicht in Panik zu verfallen. Dass nicht von Anfang an alles perfekt laufe, sei normal, betonte Domenicali.
"Bei neuen Regeln hat man immer Zweifel, es könnte alles falsch sein. Aber ich verspüre diese Unruhe nicht, denn wir stehen erst am Anfang dieser Reise. Deshalb müssen wir ruhig bleiben und eine Überreaktion vermeiden."
Einige Fahrer sehen das anders: Ehemalige Weltmeister wie Fernando Alonso und Max Verstappen haben sich bereits lautstark über die neue technische Ausrichtung der Formel 1 beschwert. Ihr Hauptkritikpunkt: der verstärkte Fokus auf Hybridtechnologie und das damit verbundene Energiemanagement im Cockpit. Laut Verstappen fühlt sich das wie "Formel E auf Steroiden" an.
Domenicali signalisiert Gesprächsbereitschaft
Das ist Domenicali nicht entgangen. Der Formel-1-Boss versichert: Solche Äußerungen verhallen nicht ungehört. "Ich kann versichern, dass es in der Formel-1-Kommission eine offene Diskussion gegeben hat, um mögliche Lösungen auf den Tisch zu bringen, um dieses Energieproblem anzugehen." Noch vor Saisonbeginn soll es eine weitere Konferenz geben.
"Ich habe bei der FIA und auch bei den Teams eine sehr offene Haltung erkannt, dass wir diese Themen angehen und lösen", sagte Domenicali. "Wenn es also etwas gibt, das sinnvoll ist und sofort umgesetzt werden kann ..."
Die Formel 1 will erst einmal abwarten
Vor allem aber wünscht sich Domenicali Geduld von allen Beteiligten: Noch wurden die neuen Regeln nicht an einem Rennwochenende erprobt. Über viele Aspekte lasse sich jetzt also noch gar kein Urteil fällen.
"Deshalb verstehe ich nicht, woher diese ganze Panik kommt", sagte Domenicali. Er versichert: "Es wird unglaublichen Motorsport und viel Action geben."
"Aber wenn etwas nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dann gebietet es die Glaubwürdigkeit unseres Sports, dass wir uns mit Verantwortlichen, Technikern und der FIA zusammensetzen können, um Lösungen zu finden."
Was Domenicali selbst an der Strecke erlebt hat
Er selbst habe bislang jedoch keinen Anlass dazu erkannt: "Ich war an der Strecke und habe alles mit den Augen eines Fans beobachtet. Ich habe keinen Unterschied gesehen - weder bei der Geschwindigkeit noch beim Sound."
"Natürlich werden die versiertesten Fans in bestimmten Situationen die unterschiedlichen Geräusche erkennen, aber ich garantiere, dass 99,9 Prozent der Fans das nicht wahrnehmen werden - weil es unmöglich ist. Deshalb bin ich dahingehend positiv gestimmt. Aber wenn wir etwas korrigieren müssen, werden wir gemeinsam als System reagieren."
Wie Domenicali zu Max Verstappen steht
Wichtig ist Domenicali hierbei der offene Austausch mit den Beteiligten. Er habe sich am Rande der Formel-1-Testfahrten in Bahrain (den letzten Testtag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) mit den Fahrern unterhalten. "Alle verstehen, dass es anders ist, aber es gibt einen sehr großen Wunsch, konstruktiv zu sein", sagte Domenicali.
Auch seitens Verstappen? Der viermalige Weltmeister zählt zu den größten Kritikern der neuen Formel-1-Regeln. Doch Domenicali beschwichtigt: "Max hat eine bestimmte Art, Dinge zu sagen, die manchmal auf bestimmte Weise interpretiert werden können."
"Ich garantiere, dass Max die Formel 1 mehr liebt und sich mehr um sie sorgt als jeder andere. Wir hatten ein sehr konstruktives Treffen. Und wir werden auch mit der FIA und den Teams ein sehr konstruktives Treffen haben, um zu erörtern, welche Standpunkte er hat und was seiner Meinung nach getan werden muss, um den Fahrstil im Mittelpunkt zu halten, ohne den grundsätzlichen Ansatz zu verändern."
Domenicali betonte, dass sich die Fahrer bereits anders äußern als noch zu Beginn der Formel-1-Wintertests 2026. "Das wird sich weiter entwickeln", sagte Domenicali. "Ich bin mir sicher: Wenn wir uns zur Jahresmitte oder gegen Saisonende zusammensetzen, sehen wir ein anderes Bild."
