Neuer Vertrag: Hamilton wird weiteren Schumacher-Rekord knacken!

Lewis Hamilton bleibt Mercedes und der Formel 1 erhalten. Der Brite hat bei dem deutschen Rennstall einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis mindestens 2025 an die Königsklasse bindet. Damit dürfte der siebenmalige Weltmeister einen weiteren Rekord von Formel-1-Legende Michael Schumacher brechen: Hamilton wird zwölf Saisons für ein Team fahren, Schumacher fuhr elf Saisons für Ferrari.

Aufgrund der massiven Ausweitung des Rennkalenders hat Hamilton bereits den Rekord an Starts für ein Team in der Formel 1 eingestellt. Er bestritt bisher 213 Rennen für Mercedes, Schumacher startete in seiner Karriere 180 Mal für Ferrari. Der Brite holte bisher 82 Siege und 72 Polepositions für Mercedes und gewann damit sieben Titel. Mit den Regeländerungen an den Autos scheint die dominante Ära von Mercedes allerdings vorbei zu sein, denn Red Bull hat das Zepter übernommen.

Hamilton hat einen Job zu erledigen

Auch Hamiltons Teamkollege George Russell hat ein neues Arbeitspapier erhalten, das den Youngster bis 2025 an das Team von Toto Wolff bindet . Der Grand Prix von Italien Anfang September 2023 markiert für Mercedes somit einen wichtigen Meilenstein in der Planung für die kommenden Jahre in der Formel 1, denn das Team will zu alter Stärke zurückfinden und Red Bull wieder von Platz eins verdrängen - mit Hamilton und Russell.

Hamilton gehört mit seinen 38 Jahren zu den alten Hasen im Fahrerfeld, weshalb ein Rücktritt des Ausnahmefahrers im Raum stand. Doch der Brite hat noch nicht genug vom Formel-1-Zirkus und will mindestens zwei weitere Jahre um Siege kämpfen. Vor allem der Stachel des 2021 an Max Verstappen und Red Bull verlorenen Titels sitzt noch tief, weshalb Hamilton von "unerledigten Aufgaben" bei Mercedes spricht.

"Wir wollen mehr Weltmeisterschaften gewinnen und diese unerledigte Aufgabe ist es, uns wieder an die Spitze zu katapultieren. Wir wollen wieder um den Titel kämpfen", sagt Hamilton nach der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung. "Wir sind das erfolgreichste Team der Geschichte und der vergangenen zehn Jahre oder so. Aber das vergangene Jahr war eine große Herausforderung."

Red Bull hat Mercedes mit dem neuen Ground-Effect-Auto den Rang abgelaufen, Verstappen dominiert die Königsklasse nach Belieben. Auch der Teamkollege des Niederländers, Sergio Perez, hat dem amtierenden Weltmeister nichts entgegenzusetzen. "Wir müssen uns wieder dahin kämpfen, wo wir hingehören", so Hamilton. "Wir müssen wieder Vollgas geben, so wie es Red Bull im Moment macht."

Vergleiche mit NFL-Legende Tom Brady

Doch Hamilton geht es nicht um "Rache oder Genugtuung". Der Titelverlust 2021 spielt für den Briten keine große Rolle, er blickt nur nach vorne. "Das ist Geschichte, daran können wir nichts mehr ändern. Aber wir können härter arbeiten, präziser werden und uns weiterentwickeln. Ich glaube an das Team und daran, dass wir noch mehr Titel und Rennen gewinnen können", gibt sich Hamilton kämpferisch. "Darauf lege ich meine ganze Energie."

Die beiden Ausnahmesportler trafen sich beim ersten Grand Prix von Miami 2022 und tauschten sich aus. Dabei ging es um ihre Ernährung und die Fitness, die nötig ist, um auch im hohen Sportleralter noch Spitzenleistungen zu erbringen. Hamilton ist Veganer, Brady hat besondere Essgewohnheiten, die ebenfalls überwiegend pflanzliche Lebensmittel enthalten.

Alonso zeigt, was möglich ist

"Wenn ich mir Leute wie Tom Brady anschaue, der so ein unglaublicher Athlet ist, dann sehe ich, dass heute alles möglich ist", vergleicht Hamilton die moderne Ära des Sports mit der Vergangenheit. "Er ist ein echtes Vorbild für alle Athleten, und ich hatte das Glück, mit ihm zu sprechen, um seine Welt zu verstehen. Ich habe erfahren, wie er sich ständig in Form hält und wie er das in den Medien erklärt."

Hamilton geht davon aus, dass es viel Arbeit und Zeit brauchen wird, um wieder zu Red Bull aufzuschließen. "Wenn es nächstes Jahr nicht klappt, hoffe ich auf das Jahr darauf", sagt er. "Ich glaube daran, dass es klappen wird. Ich liebe immer noch, was ich tue, und ich bin noch nicht in einem Alter, in dem ich mental oder körperlich gebremst werde." Auch die Zusammenarbeit mit dem Team macht Hamilton nach wie vor Spaß, weshalb er keinen Grund sieht, aufzuhören.

