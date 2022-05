Noch vor erstem Training: F1-Strecke in Miami musste repariert werden

Audio-Player laden

Die Verantwortlichen des F1-Rennens in Miami haben über Nacht gearbeitet, um kleinere Schäden an der Streckenoberfläche zu beheben, die am Donnerstag aufgetreten waren. Das Hauptproblem ist Kurve 17, die Haarnadelkurve vor den letzten Kurven, die auf die Start-Ziel-Gerade führen. Auch in Kurve 7, der enger werdenden Linkskurve neben dem berüchtigten künstlichen Yachthafen, gab es ein Problem.

Am Donnerstagabend traten in Kurve 17 einige Meter vor dem Scheitelpunkt kleine Schäden auf, die mehr oder weniger auf der Ideallinie lagen. Insbesondere die äußeren Räder der Fahrzeuge hätten so in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Die Schäden traten auf, bevor überhaupt ein Formel-1-Bolide auf der Strecke gefahren war. Bisher waren nur die Sicherheits- und Sanitätsfahrzeuge, Supercars für Demofahrten sowie Lkw- und Kräne für den Aufbau der Strecke im Einsatz. Außerdem gab es einige Bustouren.

Es wird davon ausgegangen, dass die problematischen Bereiche Einzelfälle sind und nicht die gesamte Strecke betreffen. Deshalb gibt es keine Bedenken bezüglich der weiteren Bereiche. Die Reparaturarbeiten wurden bereits am Freitagmorgen abgeschlossen.

Unter der Leitung von Apex, dem Schaffer der Rennstrecke, wurden 24.000 Tonnen Asphalt verbaut, die auf einer Länge von 85.000 Metern über drei Fahrspuren verteilt wurden, was einer durchschnittlichen Breite von 15,24 Metern entspricht.

Der Asphaltspezialist R3, der bereits an vielen Formel-1-Strecken auf der ganzen Welt gearbeitet hat, entwickelte ein Asphaltmischung, die zu 60 Prozent aus in den USA abgebautem Granit in Georgia besteht, während der Rest aus lokalem Kalkstein aus Südflorida stammt. Bitumen, ein zähflüssiges Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, wird verwendet, um die Stoffe miteinander zu verbinden.

Nach dem Einbau wird das Bitumen entzogen, um die Oberfläche zu strukturieren und die für die Pirelli-Reifen der Formel 1 erforderliche Griffigkeit zu erreichen. Die Automobil-Weltverband (FIA) verlangte, dass der Asphalt mindestens 60 Tage vor dem Rennwochenende eingebaut wurde. Diese Frist wurde eingehalten, obwohl es weitere Events im Stadion gab, darunter das Ende der NFL-Saison, ein Jazz-Musikfestival und das Tennisturnier Miami Open.

