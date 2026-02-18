Oscar Piastri: Manager Mark Webber wird sich 2026 ein wenig zurückziehen

Im Rahmen der Testfahrten der Formel 1 in Bahrain machten im Fahrerlager Gerüchte die Runde, wonach sich McLaren-Star Oscar Piastri von seinem Manager Mark Webber getrennt habe. Diesem Buschfunk hat der Australier inzwischen jedoch eine klare Absage erteilt.

"Ja, er wird nicht mehr bei so vielen Rennen dabei sein", bestätigt der 24-jährige Australier, dass sein Landsmann künftig etwas kürzertreten wird. Aber "er kümmert sich aber weiterhin um ähnliche Aufgaben im Hintergrund. Und ja, ich habe diese Woche noch viel mit ihm gesprochen."

Die Beziehung zwischen Piastri und Webber war im vergangenen Jahr auf die Probe gestellt worden. Nach der Sommerpause geriet der McLaren-Pilot in eine Formkrise, die heiß diskutiert wurde. Webber forderte von seinem Schützling damals, dass er "Charakter finden müsse, um zurückzukommen."

Mark Webber "wird sich etwas zurückziehen"

Für zusätzliche Diskussionen sorgte zudem die Tatsache, dass Webber die aufkommenden Gerüchte, McLaren würde im Zweifel lieber Lando Norris als Piastri zum Weltmeister machen wollen, nicht dementierte. Experte Ralf Schumacher hatte seinerzeit erklärt, dass der frühere Red-Bull-Pilot für Piastri keine große Hilfe sei.

Nun folgt eine vorsichtige Anpassung der Zusammenarbeit: Webber wird zumindest an der Rennstrecke künftig etwas kürzertreten und seltener vor Ort sein. Beim Test in Bahrain hatte Piastri mit seinem früheren Renningenieur Pedro Matos und der australischen Mentaltrainerin Emma Murray bereits zwei neue Schlüsselpersonen an seiner Seite.

Am grundsätzlichen Management ändert sich jedoch nichts. Dieses bleibt weiterhin in den Händen von Mark Webber und dessen Geschäftspartnerin Ann Neal. Eine Trennung weist Oscar Piastri ausdrücklich zurück: "Er wird sich einfach etwas zurückziehen, das ist alles."