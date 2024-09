Perez lobt Colapinto: "Hat keinen einzigen Fehler gemacht"

Red-Bull-Pilot Sergio Perez lobt Formel-1-Rookie Franco Colapinto für dessen Verteidigung beim Grand Prix von Singapur am vergangenen Wochenende. "Er hat ein fantastisches Rennen gefahren, denke ich. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Es war sehr schwierig, ihm zu folgen", gesteht der Mexikaner.

Nach einem mutigen Manöver in Kurve 1, das ihm gleich in der ersten Runde den neunten Platz sicherte, behauptete sich Colapinto anschließend in der Verteidigung gegen Perez, was dessen Fortschritt in den ersten 28 Runden bremste.

Über Funk sagte Perez: "Er ist sehr gut, schwer zu überholen." Er nutzte die Gelegenheit und kam am Ende der 28. Runde zum Boxenstopp. Obwohl Williams darauf reagierte und Colapinto nur eine Runde später ebenfalls hereinholte, reichte der Zeitversatz aus, damit Perez Colapinto knapp überholen konnte.

Der Williams-Pilot konnte gegen Ende zwar nicht mehr in den DRS-Bereich vordringen, kam aber nur 1,6 Sekunden hinter Perez ins Ziel, der wiederum hinter Nico Hülkenberg festhing.

"Es war einfach ein schwieriges Rennen. Am Ende schafften wir den Undercut gegen Colapinto, aber das war auch die einzige Möglichkeit, die wir hatten", fasst Perez zusammen. Seine lobenden Kommentare weiß Colapinto zu schätzen.

Gleichzeitig ist der Argentinier enttäuscht, im Rennen keine Punkte geholt zu haben, was er vor allem darauf zurückführt, zu lange auf den Medium-Reifen gefahren zu sein, was ihn anfällig für den Undercut von Perez gemacht habe.

"Ich habe versucht zu pushen. Checo ist ein super netter Kerl und ich bin mit ihm aufgewachsen, indem ich frühmorgens in Argentinien aufwachte und ihn in der Formel 1 fahren sah. Als jemand aus Mexiko war er uns am nächsten, und es war sehr schön, ihn als Kind zu unterstützen", erinnert sich Colapinto.

"Jetzt ist es noch besser, gegen ihn zu fahren. Aber es ist schade, nach einer guten Leistung nicht mit Punkten ins Ziel zu kommen. Nun ja, es ist, wie es ist. Ein anständiges Rennen, aber wir haben einige Fehler gemacht. Wir waren diesmal nicht perfekt, und ich denke, deshalb sind wir nicht in den Punkten."