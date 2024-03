Pirelli: Müssen 2024 hoffentlich keine neue Konstruktion einführen

In der Formel-1-Saison 2023 reagierte Reifenausrüster Pirelli auf die rasante Entwicklung der Bodeneffekt-Autos und führte ab Silverstone, also der elften Saisonstation, eine stärkere Konstruktion ein, um den Belastungen standzuhalten.

Auch in diesem Jahr werden die Rundenzeiten trotz eines stabilen Reglements schneller und die Teams finden mehr Abtrieb. Doch die Gefahr, dass die Reifen damit nicht zurechtkommen und die Konstruktion im Laufe des Jahres erneut geändert werden muss, sieht Mario Isola von Pirelli nach jetzigem Stand nicht.

"Das ist im Moment nicht unser Plan", sagt Pirellis Formel-1-Chef im Gespräch mit Motorsport.com, schränkt aber ein: "Es hängt natürlich davon ab, was wir auf der Strecke sehen und was wir auf der Strecke an Daten sammeln."

"Wir haben von allen Teams im Dezember 2023 Simulationen mit ihren Einschätzungen zur Performance Ende 2024 erhalten. Aus diesen Schätzungen können wir ersehen, dass die derzeitige Konstruktion mit dieser Belastung zurechtkommt."

"Wenn wir dieses Belastungsniveau innerhalb von drei Rennen erreichen, sieht die Situation natürlich anders aus. Letztes Jahr war bisher das einzige Jahr, in dem wir eine so schnelle Entwicklung hatten, dass das, was für das Ende der Saison veranschlagt wurde, bereits in Melbourne beim dritten Rennen erreicht war."

Deshalb zog Pirelli die neue Konstruktion vor

Die Geschwindigkeit, die Belastung und die Energie in den Reifen hätten zu dem Zeitpunkt also bereits dem entsprochen, was für das Ende der Saison erwartet wurde. "Wenn man also noch 20 Rennen vor sich hat, dann fragt man sich: Was ist die beste Entscheidung?", erklärt Isola den damaligen Entscheidungsprozess.

"Wir hatten im Grunde zwei Lösungen. Die eine war, den Druck zu erhöhen oder Radsturz zu reduzieren oder beides, um die Reifen sicherer zu machen. Oder wir konnten die Konstruktion ändern, denn wir hatten eine neue Konstruktion in der Tasche, die wir aber eigentlich erst 2024 einsetzen wollten."

Sie kam dann aber bereits in Silverstone 2023 zum Einsatz. "Wir wussten, dass diese neue Konstruktion die Balance, die Leistung und die Eigenschaften der Reifen selbst nicht verändert. Deshalb haben wir uns entschieden, die FIA und die Teams um Erlaubnis zu bitten, die neue Konstruktion früher einzuführen."

Isola: Keine Anzeichen für erneute Probleme

Letztendlich sei es die richtige Entscheidung gewesen, ist Isola überzeugt. "Das ist auch der Grund, warum wir jetzt die 2024er-Konstruktion verwenden, die mit der von 2023 ab Silverstone identisch ist." Und dabei soll es im besten Falle auch bleiben.

Auf die Frage, ob das, was er bis jetzt auf der Strecke gesehen hat, den Erwartungen entspricht, sagt der Pirelli-Experte: "Ja, denn der erste Stapel von Simulationen wird wie gesagt im Dezember 2023 verschickt. Aber dann erhalten wir drei Wochen vor jeder Veranstaltung genauere Simulationen für dieses spezielle Event."

"Diese basieren auf den tatsächlichen Belastungen, die für die bevorstehende Veranstaltung erwartet werden. Und wenn ich vergleiche, was wir an Simulationen für das erste Wochenende erhalten haben und was wir auf der Strecke gesehen haben, dann stimmen sie überein. Diese Zahlen bieten also keine Überraschungen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.